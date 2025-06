Acusan a Karol G de plagio por su álbum ‘Tropicoqueta’. La Bichota respondió

El pasado 20 de junio, Karol G estrenó, muy emocionada’, su nuevo álbum titulado Tropicoqueta que incluye 20 canciones, algunas con colaboraciones especiales. A través de sus redes sociales, la artista paisa ha expresado su felicidad por el éxito que ha tenido su nuevo trabajo discográfico, así como también el cariño que ha recibido de sus fanáticos.

“Mi corazón no puede con tanta felicidad. Tanto tiempo esperando que saliera este álbum... se siente, se construye, se guarda. Para luego lanzarlo y que con ustedes cobre aún más vida”, dijo en sus redes.

¿Karol G plagió canciones de ‘Tropicoqueta’?

El álbum incluye temas como La reina presenta, Papasito, Cuando me muera te olvido, Un gatito me llamó, entre otras. Sin embargo, la artista ha sido cuestionada por la originalidad de algunas canciones que, según algunos internautas, son, supuestamente, una copia de otras canciones de otros artistas.

“Te apoyo, pero este no fue de mi agrado”, ”suena a plagio”, “el peor álbum hasta ahora”, “amo tu música, pero esto no es nada lindo. Creo que hay una confusión de cosas”, “sentí que nada era original”, “parece que estaba escuchando IA”, “por qué siempre le copia a Bad Bunny, este se parece al video de baile inolvidable y tu álbum de mañana será bonito copiándole la portada con Un verano sin ti”, “siento que no es ella, que no es su esencia”, “copió a Bad Bunny con canciones de música cultural y el video de baile inolvidable”, “la canción es parecida a la de los Melódicos”, son algunos de los comentarios que han dejado en redes sociales.

Luego de recibir las críticas, la paisa rompió el silencio y, a través de un live, se defendió asegurando que no se trata de plagio sino de inspiración: "La inspo es inspo. Una cosa es inspiración y otra cosa es copiarse. Claramente tengo samples en Latina Foreva, Cuando me muera te olvido y Tropicoqueta. Nada más", dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Karol G en problemas por audio viral de ‘Fe-li-pe’ en ‘Tropicoqueta’?

Una de las polémicas por el nuevo álbum es con la canción de Tropicoqueta, pues la cantante usó el famoso audio viral de “Fe-li-pe”, que surgió en una fiesta infantil. Sin embargo, aclaró que “tengo a Felipe en la canción porque es parte del tema. Su familia forma parte del track”.

Sus fanáticos no dudaron en apoyarla: “hermosa Karol G, una gran cantante y mantiene su humildad, por eso está en la cima”, “eres única”, “amo la humildad de esa mujer”, “hermosa”.