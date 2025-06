‘Tropicoqueta’, nuevo álbum de Karol G: fecha de estreno oficial y más detalles

Tras el éxito de su documental Mañana fue muy bonito, Karol G llega con su quinto álbum de estudio. Así lo anunció a través de su cuenta de Instagram donde tiene 70 millones de seguidores.

“Por fin les dejo saber esto. Se me sale el corazón. Mi nuevo álbum ‘Tropicoqueta’ muy pronto”, se lee en un post que está acompañado de un corto video con un adelanto de lo que se podrá ver en su nuevo trabajo musical.

Detalles de ‘Tropicoqueta’, nuevo álbum de Karol G

En otra publicación, que alcanzó los 215 mil likes en menos de una hora, la artista antioqueña explicó lo que significa para ella este nuevo proyecto en el que lleva trabajando casi dos años.

“Viajando por el mundo con mi álbum pasado, un álbum que me regaló tanto, seguía haciéndome la misma pregunta: ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué viene para mí? Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro… más adentro de mí, de quien en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa… Volver a la raíz, a las canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música… quedarme en el lugar donde realmente me siento grande porque representa no solo quién soy, sino a esas personas que me han dado la oportunidad de estar donde estoy hoy”, se lee.

El anuncio de este nuevo álbum llega tras el lanzamiento de su más reciente sencillo, Latina Foreva. “Este álbum suena a un pedacito de todos, empezó como un deseo en agosto del 2023, desde ese momento les he venido dejando algunas pistas en el camino y puedo decir que cuando lo terminé, lo hice con el corazón llenito del amor que recibí en cada país que visité… Este álbum es alma, es pasión, memoria, es nostalgia, es alegría, es fiesta, es identidad. Como dijo un gran amigo, “Es una carta de amor a lo que fuimos y un manifiesto de lo que somos ahora”. Es mi mejor forma de decir: ‘Soy de aquí Y ME SIENTO INFINITAMENTE ORGULLOSA’”.

Fecha de estreno de ‘Tropicoqueta’

De acuerdo con los detalles que reveló la artista, Tropicoqueta será estrenado el próximo 20 de junio. “Familia este álbum sale en 10 días. Mi alma, mi amor y mi respeto por ustedes están en este proyecto. No puedo esperar para que lo escuchen. TROPICOQUETA 20 de Junio. El verano empieza con nosotros... así como el año pasado. Pre- save / Pre-add”.

Sus seguidores han dejado sus comentarios expresando su emoción: “cuenta regresiva activada”, “ansiosa por escuchar todito ese álbum”, “qué orgullo y qué ansiedad tengo de escucharlo ya”, “hemos leído todas las pistas”, “siempre la sacas del estadio”, “una mezcla de orgullo y ganas de ir a besarla y abrazarla”, “no ha superado uno y llega el otro”.