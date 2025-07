Aleja, ganadora del Desafío, respondió críticas de Guajira: “no ha aprendido”

La nueva temporada del Desafío Siglo XXI llegó cargada de muchas novedades, entre ellas un programa digital emitido por Ditu, la plataforma de Caracol Televisión, cuyos presentadores son Esteban Hernández y Kelly Ríos, conocida como Guajira. Allí hablan de lo que ocurre en cada capítulo y, así mismo, llevan invitados como exparticipantes o familiares de los actuales competidores.

¿Qué pasó con Guajira y Aleja Martínez, del ‘Desafío The Box’?

Una de las finales más comentadas del programa ha sido la de la edición del 2023 donde Guajira fue derrotada por Aleja Martínez. Para muchos televidentes, desafiantes, e incluso para la misma Kelly, ella se perfilaba como la ganadora, pues desde el comienzo del programa se destacó como una de las mujeres más fuertes. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado el día de la final y aunque logró hacer todo el circuito en el primer lugar, en los últimos minutos, una prueba de puntería terminó arrebatándole el triunfo, pues Aleja la alcanzó y terminó primero que ella.

“La verdad lo no tan chévere, sobre todo el 2023… Debo ser muy franca, yo hasta el día de hoy yo soy la ganadora de ese desafío. Hay un tema de suerte que esto va a generar incomodidad. La suerte existe”, dijo en una oportunidad.

Aleja, ganadora de Desafío The Box. Fotografía por: Archivo

Aleja le contestó a Guajira

Esta semana, a través de redes sociales, Alejandra Martínez contestó a ese y otros comentarios que Guajira ha hecho sobre su triunfo en el 2023. “Yo respondo amorosamente si te van a dar te guardan, lo que es para ti, ni aunque te quites y el sol es tan hermoso que le brilla a todo el mundo. Claramente, lo mío era ser la ganadora del ‘Desafío’, inmodificable, llueve, truene o relampaguee, yo soy la ganadora del ‘Desafío’ porque en mi destino ya estaba escrito que tenía que ser yo, punto, nadie más", dijo.

De igual manera, se refirió a su excompañera con fuertes palabras: “a diferencia de ella no fue ser la ganadora del ‘Desafío’ y probablemente todo sea una elección de vida que claramente no ha aprendido porque sus traumas los saco a relucir el día de la entrevista, pero eso ya es tema de ella y a nadie nos incumbe. Entonces probablemente en su vida y en su destino no esté ser la ganadora del ‘Desafío’, pero si esté el ser presentadora o comentarista de un formato de una aplicación de Caracol”, agregó.

Al final, dijo: “o han podido escoger mejor personaje para ese formato que ella, o sea encaja perfectamente porque es una mujer prepotente, que le encanta hablar de los demás, es una mujer que genera mucho odio, tiene que ser polémica para captar la atención, entre otras cosas”.