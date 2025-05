Guajira contestó a usuaria que la acusó de “quitarle la plata” a Kevyn del Desafío

Kelly Ríos, mejor conocida como Guajira, se dio a conocer por su participación en el Desafío XX, donde obtuvo el segundo lugar. La deportista se enfrentó a Alejandra Martínez, quien finalmente se llevó la victoria. A lo largo de la competencia, Guajira se destacó como una de las mujeres más fuertes de esa temporada, de hecho, muchos la veían como ganadora, pero, un error de puntería le arrebató el triunfo.

¿Qué pasó con Guajira y Kevyn Rúa del ‘Desafío’?

Tras su derrota en la edición del 2023, Guajira volvió a la competencia el año pasado como refuerzo de Kevyn Rúa, en la ‘etapa dorada’. La dupla se coronó como ganadora, contra Darlyn y Sensei, la otra pareja que se disputaba el millonario premio.

Tras la final del Desafío, los ganadores comenzaron a mostrarse juntos todo el tiempo; de hecho, vivieron en el mismo apartamento desatando rumores de una supuesta relación sentimental. Sin embargo, ambos desmintieron esas afirmaciones de sus seguidores aclarando que solamente eran amigos.

Durante varios meses, Ríos recibió críticas por, supuestamente, aprovecharse del triunfo de Rúa. Recientemente, recibió un comentario de una seguidora a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, que no le cayó en gracia: “te crees la campeona del Desafío, cuando solo eras una ayudante. Le quitaste la plata a Kevyn”, le dijo la seguidora.

Luego de ganar el ‘Desafío 2024’, Kevyn se mostró muy cercano a Guajira, quien fue su refuerzo en la etapa dorada. Fotografía por: Instagram

Así respondió Guajira a críticas por Kevyn Rúa

La exintegrante del equipo Pibe no dudó en contestarle a su detractora: “no hay que ser mayormente inteligente para entender que dependía de mí para ganar, no lo hizo solo, aunque sin mí también lo lograría porque así era su destino. Y ¿gratis? NO. Gratis lo dio tu mamá y naciste tú. Mis esfuerzos valen y ya casi le acabo el dinero”, escribió junto a un emoticón de risas. Finalmente, agregó: “si te duele algo, es tu problema. Desganada y desrécord no hay”.

A través de TikTok, los exparticipantes del programa de Caracol Televisión se han mostrado muy unidos, publicando videos bailando y llamando la atención de los internautas, quienes les dejan sus comentarios: “si no es por otros no suenas. jajajaja qué pesar das”, “hasta que no lo deje sin un peso ahí le queda el amor”, “Tu eres un mujerón que luce con Kevyn”, “la pareja más top, la del 2024, 2025 y Dios permita que muchos más son hermosos”.