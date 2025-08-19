Alejandra Borrero revela los inicios de Casa E y la programación en sus 17 años

El 16 de agosto del 2008 es una fecha inolvidable para el mundo artístico colombiano. Alejandra Borrero, fundadora y directora de Casa E Borrero, la tiene más que presente. Ese día no solo abrió el Múltiplex Casa Ensamble, el sitio que había soñado, sino que pocos minutos antes de subir a escena, con la obra ‘Pharmakon’, recibió la noticia del fallecimiento de su amiga Fanny Mikey, fundadora del Teatro Nacional y del Festival Iberoamericano de Teatro.

Sin planearlo, dedicó la pieza teatral a la argentina que se había radicado en Colombia y había dejado escritos páginas históricas para el teatro nacional. Cuando Borrero empezó a acariciar la idea de abrir su propio espacio tuvo conversaciones con Mikey, quien sabiendo que se trataba de una quijotada, le dio sus consejos. “No sabíamos cómo se hacía. Recuerdo que le decía a Fanny, antes de su muerte, ‘Fanny, yo quiero hacer un espacio como el teatro’. Y me sacaba las cuentas y me las mostraba desde lejos. Por supuesto, no me las dejaba ver, pero me decía: ‘No lo hagas, mira los números’”.

Aun así, Borrero, que vivía uno de los mejores momentos de su carrera en televisión, decidió dar ese salto. Su múltiplex, el único complejo cultural y de teatro en el país, que se llamó luego Casa E y ahora es Casa E Borrero, siempre ha tenido la impronta de la actriz, que lleva más de 40 años en escena y decidió incomodarse para contar sus historias y permitir que otros cuenten las que ella cree, son necesarias.

Y es que a lo largo de estos 17 años, Casa E Borrero se ha convertido en una suerte de oportunidades para nuevos actores y dramaturgos que antes no tenían donde montar sus creaciones. “Es un proyecto de vida y por supuesto, tiene el espíritu de lo que soñé hacer en esta casa. Y es que además de hacer producciones propias y tener una voz, queríamos abrirle el espacio al teatro colombiano, que no lo tenía en ese momento, no había muchos espacios para la gente independiente. Generalmente eran los grupos de teatros que desarrollaban su trabajo, pero poca gente tenía la posibilidad de decir: ‘oye, voy a montar una obra y me encantaría poder hacer una temporada’”, comentó Alejandra, que siente que su ‘Casa’ está mejor que nunca, “goza de muy buena salud”, pero no olvida que estuvo a punto de morir, agonizó en tiempos de pandemia cuando debió cerrar y por meses, la invadió la soledad y el deterioro.

“La casa estaba desbaratada porque se llenó de goteras. Las casas se desbaratan cuando no hay quien las viva y donde no hay calor humano, así que yo la miraba y yo decía: ‘¿qué hacemos?’. Nos metimos a restaurarla y volvimos a empezar”.

Los tiempos eran difíciles; en postpandemia parecía que el único camino era venderla y mientras tanto, el milagro de una reapertura definitiva corría por cuenta de la constancia de Alejandra y la respuesta del público. Y la gente volvió.

Casa E Borrero ya no se vende

Hasta hace unas semanas tuvo el aviso de ‘Se vende’, pero hoy como en una especie de obsequio de aniversario, ya el letrero no está. Alejandra no explica exactamente qué pasó, dice que aún no puede, pero evidentemente son buenas noticias. Casa E Borrero continúa y sigue firme en sus tres líneas de acción: el teatro, lo social a través del arte y la formación de nuevos talentos. Para ella, todo lo que visualizó se hizo realidad, así que continuará en esa dirección. “Digamos que ya no tengo nada que probarme. Todos los sueños se han cumplido. Después de hacer ‘Victus’, una obra sobre reconciliación y paz, con víctimas del conflicto, con exparamilitares, exguerrilleros y militares en retiro, creo que he cumplido no solo conmigo, sino con mi país.Devolverle a mi tierra todo lo que me ha dado”, menciona la actriz, quien en este 2025 celebra diez años con ‘Ni con el pétalo de una rosa’, su campaña y festival que tiene como bandera la lucha en contra de la violencia de género.

Para la artista nacida en Popayán han sido 17 años de muchas satisfacciones y sueños cumplidos. Quiere continuar como la vecina cultural del Parkway de Bogotá, pero ahora lo vive a otro ritmo, procurando no tener angustias. La emergencia sanitaria del 2020 además de ser la época más desafiante, también le trajo grandes enseñanzas personales. “Creo que la pandemia me enseñó que la vida es los amigos, la familia. Dediqué mi vida a mi trabajo y he trabajado tantas horas, tantas y tantas horas que realmente merezco tener espacios de tranquilidad y de estar haciendo cualquier otra cosa que se me pase por la cabeza. Entonces, mi idea siempre ha sido como poder venir a hacer proyectos, trabajar algunas cosas, pero también descansar y tomármelo mucho más calmadamente”.

Programación de Casa E Borrero en su aniversario

Para celebrar los 17 años de este centro cultural se presentan actualmente seis montajes distribuidos en sus distintas salas.

‘Nacidas para hacer Dragma’ se presenta viernes y sábado a las 9:30 p.m.en la Sala Cabaret. ‘El lugar del otro’ con Cristian Villamil, los jueves, viernes y sábado a las 8:00 p.m., en la Sala Buenaventura. ‘La Cuerda floja’, con Constanza Duque está jueves, viernes y sábado a las 8:00 p.m. y domingos a las 5:00 pm en la Sala Arlequín. ‘Stereo Tipo’, con Mauricio Quintero, se presenta martes y miércoles a las 8:00 p.m. en la Sala Arlequín y ‘Avalancha’, Jueves, viernes y sábado a las 8:00 p.m. en la Sala Mayolo. ‘Espectáculo espectacular’, con Nando Mongue, los miércoles, desde el 27 de agosto, a las 8:00 p.m. en la Sala Arlequín.

