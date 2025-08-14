Las telenovelas ahora se cuentan en celular. ¿Cómo ver las de ‘Reelshort’?

Las telenovelas colombianas, venezolanas y mexicanas y más recientemente las turcas, alcanzaron un reconocimiento importante en la industria audiovisual en el mundo. Gracias a ellas, figuras como Margarita Rosa de Francisco, Thalía, Lucero Hogaza, Ana María Orozco, Grecia Colmenares, protagonistas de Café, María la del Barrio, Lazos de amor, Yo soy Betty la fea y Topacio,entre otras producciones, se convirtieron en heroínas del amor reconocidas en buena parte del mundo.

El género pareció perder seguidores cuando lo digital ganó terreno, ofreciéndole a los televidentes y ahora usuarios o cibernautas, la posibilidad de consumir los contenidos a la hora que lo prefieran y en cualquier lugar. También llegó la oportunidad de ver una historia completa en las famosas maratones, sin necesidad de esperar un día o una semana para disfrutar del siguiente episodio. Comenzó así la era de las series noveladas o las novelas seriadas, donde el amor permaneció, pero ya no en ese primer plano. Los 150 o 200 episodios también se convirtieron en cuestión del pasado y las nuevas apuestas lo contaron todo en 20, 30 o 40 episodios. Los dramas se condensaron.

Los melodramas, donde la mujer pobre es redimida por un príncipe rico o una fortuna perdida han sido desplazados por relatos de mujeres empoderadas y luchadoras, ytítulos como La doble vida de mi esposo multimillonario, que cuenta con 288 millones de vistas; La virgen y el millonario, con 329 millones de vistas; Sí a primera vista, con 348 millones de vistas;La heredera castiga a su esposo, con 142 millones de vistas; La heredera contrataca, con153 millones de vistas y Destinada a mi alfa prohibido, con 106 millones de vistas, según datos proporcionados por la compañía Crazy Maple, desarrolladora de la aplicación Reelshort, demuestran que el género se adaptó a lo digital y ahora se consume con gran aceptación en celular, en formato vertical y es descargado por públicos de distintas edades y nacionalidades.

Crazy Maple Studio, con sede en California, Estados Unidos, es la encargada del contenido de la aplicación, que comenzó en China y rápidamente se expandió por el mundo. En agosto del año pasado, llegó a nuestro país con contenidos en español. Actualmente aparece como una de las diez más descargadas en el continente.

Una colombiana detrás de los contenidos en español de Reelshort

Maritza Castro, profesional en cine y televisión, es la Creative Project Manager LATAM o directora creativa de la plataforma para Latinoamérica. En su charla con El Espectador, la colombiana mencionó que llegó a la compañía en agosto del 2024, y desde entonces ha aprendido de este nuevo formato que considera es “el nuevo lenguaje y audiovisual. Es el inicio del formato vertical, uno corto que va más allá de lo que te puede contar un video en TikTok o Instagram, aquí lo que te cuenta es una historia completa”.

Sobre las historias, mencionó que, así como lo dice el lema de la aplicación “cada segundo es drama”, se trata de relatos “fáciles de entender, que te atrapan muy rápido”.

Maritza Castro, la colombiana detrás del contenido de Reelshort para América Latina Fotografía por: Cortes

Convencionalmente, por años y hasta ahora, las series y novelas se graban en formatos horizontales pero las producciones para Reelshort son verticales, lo que hace que el consumo por celular sea “cómodo y a la mano”, explicó la colombiana que estuvo en Bogotá en la pasada versión del ‘Bam, Bogotá Audiovisual Market’, explicando que la compañía está abierta a hacer alianza con creadores y empresas de contenidos, no necesariamente grandes o reconocidas, pero sí con historias por contar, pues cuando fue contratada, hace justamente un año, “el desafío era conseguir compañías que quisieran y entendieran el formato y que estuvieran abiertas a hacer contenido vertical”. De igual manera, procuran que el talento que actúe en las historias sea afín al trabajo vertical, y si tiene presencia en las redes “es algo que también valoramos”.

¿Cómo se ven las novelas de ‘Reelshort’?

Sobre la manera en que los ciudadanos digitales pueden disfrutar de los contenidos, explicó que la aplicación se descarga gratuitamente y para reproducir las novelas verticales, basta con ingresar y registrarse. “Para ver el contenido hay dos opciones. Una puede ser pagando por él y otra viendo la publicidad o los anuncios que van liberando episodios”. Redes como TikTok o Instagram la usan para “que la gente entienda de qué va la historia”.

En cuanto a las temáticas y el origen de estas, algunas son adaptaciones de relatos asiáticos, aunque también les han apostado a las historias inéditas. Para lograr cada episodio, que generalmente dura entre 3 y 5 minutos, se emplean de 6 a 10 días de trabajo. “Grabamos en escenarios naturales, lo cual agrega valores de producción a nuestras historias. Los crews o equipos son pequeños, no porque no queramos que sean grandes, sino porque no es necesario”, comentó la alta ejecutiva, que visita los sets de grabación regularmente ya sea en Estados Unidos, México, Brasil o recientemente Colombia.

“Hacemos entre 70 u 80 episodios por cada historia, entonces siempre veo que hacemos como una mini película, pero está segmentada. Esa construcción, ese formato de alguna manera abrió otro modelo de negocio”, puntualizó Castro, quien reveló además, que ya han desarrollado producciones en Colombia, una de ellas en alianza con Caracol llamada ‘Si a primera vista. ‘El regreso de la reina’, es la más reciente y contó con las actuaciones de Tatiana Rentería, Fiona Horsey, María Cecilia Botero, Alberto León Jaramillo y Antonio Puentes.

La meta es lograr entre 16 o17 producciones en lo que resta del año. Próximamente estrenarán ‘Verdadera heredera vs falsa millonaria’ con Johanna Fadul.

Aquí más noticias que son tendencia