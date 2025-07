Alejandro Estrada desmintió rumores sobre su ruptura con Dominica Duque: “inventan”

Tras su divorcio de Nataly Umaña, Alejandro Estrada inició un romance con Dominica Duque, a quien conoció cuando ambos participaban en MasterChef Celebrity. Aunque se veían muy enamorados, hace unas semanas sorprendieron a sus seguidores al revelar que habían terminado su relación.

El actor, recordado por su participación en Tu Voz Estéreo, hizo pública la noticia a través de una historia en su cuenta de Instagram donde tiene 991 mil seguidores. “Aunque hoy nuestros caminos toman rumbos distintos, nos queda lo más valioso: la admiración y el cariño mutuo. Quiero compartirles que Dominica y yo hemos decidido terminar nuestra relación. No hubo drama ni conflicto, simplemente dos personas que se quieren, pero que hoy entienden que necesitan caminos diferentes”.

Alejandro Estrada y Dominica Duque. Fotografía por: Captura pantalla VEA

¿Por qué Alejandro Estrada y Dominica Duque terminaron?

El actor no reveló los motivos; sin embargo, en redes sociales se comenzó a especular sobre las supuestas razones. Una de ellas fue que, supuestamente, la relación había llegado a su fin por terceras personas.

Después de varios días de especulaciones, Estrada volvió a referirse al respecto: “hay personas que inventan cualquier cosa, nuestra relación fue bonita y siempre la manejamos con respeto”, dijo.

Además, desmintió que la ruptura se hubiera dado por infidelidad: “terminamos por cosas nuestras, momentos de vida diferentes, no por terceros. No todo tiene que terminar mal para ser real. Me llevo los mejores recuerdos y aprendizajes @dominicaduque”.

En redes sociales, los internautas han dejado su opinión: “una relación no se acaba por ser bonita y respetarse tanto”, “qué pesar, ojalá no se arrepienta después”, “lo dudo”, “hacían una pareja increíble”.

Esas declaraciones de Alejandro coinciden con las que dio Dominica hace unos días en una entrevista con Buen Día Colombia, donde dijo:

“¿Qué tercero en cuestión? Cero. Fue en buenos términos. No hay morbo, no hay misterio, no hay terceros. ¿Qué terceros van a haber? Cuando las cosas terminan pacíficamente, la gente siempre quiere buscar algo más, pero no lo hay. No hubo motivo oculto, simplemente es lo que es".

La presentadora le cerró las puertas, por ahora, al amor: “el amor cambia, se transforma, y la vida de cada uno sigue su curso. No es que no haya cariño, lo hay, pero ya no es el mismo. Estoy tranquila y soltera. No estoy buscando candidatos".