Dominica Duque reveló por qué terminó con Alejandro Estrada. ¿Hubo un tercero?

Alejandro Estrada y Dominica Duque coincidieron como participantes en la versión de MasterChef Celebrity del 2024. El actor, quien se había divorciado hacía poco tiempo de Nataly Umaña, conquistó el corazón de la presentadora y, tras su salida del reality culinario de RCN, la pareja se dio una oportunidad en el amor.

Aunque trataron de ser muy reservados con su relación, en redes sociales demostraban estar muy enamorados. Sin embargo, la semana pasada el actor sorprendió a sus seguidores al confirmar que ya no estaban juntos. “Aunque hoy nuestros caminos toman rumbos distintos, nos queda lo más valioso: la admiración y el cariño mutuo. No hubo drama ni conflicto. Simplemente dos personas que se quieren, pero que hoy entienden que necesitan caminos diferentes”, escribió Estrada. Aunque no reveló la razón, algunos internautas comenzaron a especular al respecto.

Alejandro Estrada y Dominica Duque Fotografía por: Canal RCN | Edición: revista Vea

¿Por qué Dominica Duque y Alejandro Estrada terminaron?

Este miércoles, Dominica estuvo como invitada en el programa Buen Día Colombia. Allí fue cuestionada por su relación con el actor, a lo que respondió: “estoy tranquila. Ya hace un tiempo pasó, tuvimos una relación muy bonita y todo dura lo que tiene que durar y termina cuando tiene que terminar, pero para aclarar dudas todo fue en super buenos términos, no hay misterio”, dijo inicialmente.

Negó que la ruptura se hubiera dado por una supuesta infidelidad: “¿Qué tercero en cuestión? Cero. Fue en buenos términos. No hay morbo, no hay misterio, no hay terceros. ¿Qué terceros van a haber? Cuando las cosas terminan pacíficamente, la gente siempre quiere buscar algo más, pero no lo hay. No hubo motivo oculto, simplemente es lo que es", aseguró.

La presentadora se mostró tranquila y muy serena hablando de su ruptura, demostrando que, aunque ya no están juntos, quedaron en buenos términos. “Cuando el amor se acaba, se termina. No es necesario buscar culpables ni ver otras cosas. El amor cambia, se transforma, y la vida de cada uno sigue su curso. No es que no haya cariño, lo hay, pero ya no es el mismo”.

Ahora, Dominica sigue dedicada a sus proyectos personales y profesionales, entre ellos, su faceta como presentadora de la sección de entretenimiento de Noticias RCN y de Manos arriba, el After Show de MasterChef Celebrity, programa en el que ella participó el año pasado.