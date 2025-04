Alistan demanda por muerte de Rubby Pérez. Sergio Vargas revela graves hechos

En entrevista con Tony Dandrades para el programa ‘Primer Impacto’, de la cadena estadounidense Univisión, Zulinka, una de las hijas del merenguero Rubby Pérez, quien era corista de su agrupación y se encontraba con él en el momento del desplome del techo del club Jet Set, que cobró la vida de más de 200 personas, incluido su padre, habló de cómo se siente por lo acontecido y las medidas que piensa tomar.

La joven artista describió lo ocurrido en Jet Set: “Esto es lo más trágico e impactante que he vivido en mi vida en todos los sentidos”.

Zulinka contó que inexplicablemente cuando la tragedia se dio y quisieron salir, la puerta estaba trancada. “La salida de emergencia estaba cerrada y los músicos estaban dando golpetazos”.

Luego, narró cómo a oscuras y en medio de los destrozos pudo salir de allí. Contó que vio a un músico morir en el momento por el impacto de una viga y todo se tornó caótico,

“Fue una negligencia”, hija de Rubby Pérez

Luego el periodista le indagó por la posibilidad de entablar una acción legal, como una demanda y ella se pronunció. “Claro que sí. Sin pensarlo… ¿Y sabes por qué? Porque eso fue negligencia, si es un accidente, no importa, pero eso fue negligencia”.

La hija del merenguero considera que se trata de justicia y no de dinero. “Yo tengo fuerzas para trabajar, yo no necesito dinero de nadie, eso no va a revivir a mi papá. Pero él tiene que ser responsable, no solo ante mí, sino ante un pueblo, ante tantas vidas, ante tantos niños que se quedaron sin su mamá y su papá”, refiriéndose a Antonio Espaillat, el propietario de la discoteca Jet Set.

Sobre él mencionó que a la fecha no la ha contactado y admitió tenerle cariño, sin embargo no pasará por alto lo acontecido. “Esto no es algo personal, es su compañía… Mi papá tocaba en Jet Set por nómina, solo los músicos cobraban”.

Sergio Vargas revela que fue testigo de que el techo de Jet Set se caía

Al tiempo que Zulinka brinda este anuncio, el también merenguero Sergio Vargas, quien tocó en la discoteca Jet Set tres semanas antes, reveló en otra entrevista que fue testigo de lo que ocurría con el techo del lugar e incluso advirtió que había que poner atención y tomar correctivos.

“La última vez que fui, fui uno de los últimos que salió, porque se hizo una fila muy larga de gente que querían tirarse fotos conmigo. Pues cuando voy saliendo ya al final, veo que los encargados de limpieza estaban barriendo, barriendo partículas. Digo yo, y ‘¿qué es ustedes barren?’. Dicen ‘no, eso es a cada rato que caen pedacitos’”, dijo el intérprete de ‘Ni tú ni yo’, durante una entrevista en el programa ‘Gozando con Luisín Martí’.

“Digo yo ‘pero ¿y cómo es eso? Pero entonces, deben tomar medidas’. Me dice, ‘sí, tenemos problemas porque a la gente le han caído a par de gente pedazos de parte del techo y tenemos problemas también con mucha gente que las partículas le han caído a los tagos y se le dañan’. O sea que no hubo prevención. Estamos hablando que la prevención es la medicina de Dios”, reveló el cantante que se presentó allí el 10 de marzo, menos de un mes antes de la tragedia.

