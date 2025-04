Dramático relato de la hija de Rubby Pérez en club Jet Set: “Todo le cayó encima”

República Dominicana sigue de luto por las víctimas de la tragedia ocurrida en el club Jet Set de Santo Domingo, cuando se desplomó el techo del lugar cobrando la vida de más de 200 personas, incluido el cantante de merengue Rubby Pérez, quien se encontraba en escena en ese momento.

El programa de Telemundo Hoy Día y su periodista Lourdes Stephen abordó esta mañana de jueves a la hija del intérprete Zulinka Pérez, quien hacía parte, junto a su esposo, de la orquesta del padre y fue testigo del dramático momento que se vivió en la madrugada del martes 8 de abril en la icónica discoteca dominicana.

Tanto Rubby como su hija cantaban uno de los éxitos. El dramático relato Zulinka contó además que sus planes tenía planes de llegar a la ancianidad y por ello le había hecho recomendaciones específicas, también detalló que su padre no se dio cuenta d ella tragedia, pues solía cantar con los ojos cerrados.

Zulinka, hija de Rubby Pérez vio “cuando le cayó la viga y me lo aplastó”

“Cuando él entró todo empezó a desplomarse (…) Todo fue tan rápido, es como un abrir y cerrar de ojos, no me dio tiempo de sostener a mi papá, agarrarlo, o sea, todo le cayó encima, ya no lo vi más”, dijo la hija del cantante de ‘Volveré’, ‘Buscando tus besos’ y otros éxitos. Zulinka explicó que su papá tenía “la mala costumbre de cantar con los ojos cerrados”, y por eso no se pudo proteger de lo que ocurrió y solo se di cuenta cuando “ya tenía todo encima”.

Así mismo, visiblemente compungida compartió que el momento de la tragedia es imborrable. “Esa imagen no se borra de mi cabeza, yo vi cuando le cayó la viga y me lo aplastó, entonces ora viga agarró a mi esposo por acá y le cayó encima, lo tenía aplastado”.

Zulinka mencionó que su esposo quedó herido cerca de donde estaba el merenguero, pero no pudo llegar a él, por lo cual le pidió a Zulinka que saliera del lugar para no dejar a su huérfano en caso de que continuara el derrumbe del recinto.

Adicionalmente, habló del saxofonista de la orquesta, Luis Solís, que pereció en ese momento pues una viga le cayó en la cabeza. Sobre el bajista sabe que está hospitalizado.

¿Qué hablaron Rubby Pérez y su hija?

Zulinka contó sobre la estrecha relación que tenía con su padre y que solía acercársele a limpiar el sudor de su frente y él le decía que era su asistente de sudor, sobre eso bromearon esa noche. Sobre lo último que le dijo mencionó: “Lo último que él me dijo, él me abrazó y me dijo ‘Mira que cinturita tienes’ y yo le dije ‘Gracias a ti’”, pues hace 14 años ella se hizo esa cirugía estética.

La también cantante mencionó que su padre anhelaba llegar a ser anciano y le decía a su hija que ella lo cuidaría. No pensaba en la muerte tan pronto.

El artista fue despedido por su familia y famosos cercanos a él de manera privada la tarde del 9 de abril, luego de que su cuerpo fuera sacado de entre los escombros. Adicionalmente, este jueves 10 se llevan a cabo los servicios fúnebres de manera pública en el Teatro Nacional Eduardo Prieto en Santo Domingo.

Aquí más noticias que son tendencia