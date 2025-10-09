Amiga que donó su riñón a Selena Gómez habló tras no ser invitada a su boda

Selena Gómez y el productor musical Benny Blanco se casaron el 27 de septiembre de 2025 en una ceremonia íntima en Montecito, Santa Bárbara, California. La celebración reunió a alrededor de 170 personas, incluyendo a amigos cercanos y algunas celebridades como Taylor Swift, Paul Rudd, Steve Martin y Martin Short.

La actriz y cantante deslumbró con tres vestidos diseñados por Ralph Lauren, destacando uno principal de satén blanco con un escote halter y delicados bordados florales. Por su parte, Benny Blanco eligió un clásico esmoquin negro del mismo diseñador. Un detalle romántico que no pasó desapercibido fue el bordado de las iniciales “S” y “B” en el interior del vestido principal.

Selena Gómez y Benny Blanco. Fotografía por: @selenagomez

¿Qué pasó con Selena Gómez y su mejor amiga Francia Raísa?

Francia Raisa, la actriz famosa por su papel en The Secret Life of the American Teenager fue una amiga muy cercana de Selena Gómez. En el 2017 le donó un riñón a la cantante cuando enfrentaba serias complicaciones por el lupus. Se conocieron años atrás en un evento benéfico y su amistad se volvió tan fuerte que Francia no dudó en ofrecerse como donante al enterarse de que Selena necesitaba un trasplante urgente.

Selena describió este gesto como “el mayor regalo de la vida”, un acto que marcó un antes y un después en su proceso de recuperación. Sin embargo, en los últimos años, han surgido rumores sobre un distanciamiento entre ellas, especialmente después de que Selena mencionara en una entrevista que su “única amiga en la industria” era Taylor Swift, lo que desató especulaciones sobre un enfriamiento en su relación.

Recientemente, Francia Raisa volvió a estar en el centro de la atención al no asistir a la boda de Selena y Benny Blanco, lo que reavivó los comentarios sobre una posible ruptura definitiva de su amistad.

En una entrevista con una periodista de Univisión, difundida por People, se refirió al matrimonio de Selena: “Sé que se va a casar y estoy muy feliz por ella”. Luego, dijo sobre la donación de su riñón: “Y mira… ella tiene una vida y ya es billonaria, y estoy agradecida de haber podido hacer eso por ella”.

¿Por qué Selena Gómez no invitó a Francia Rasia a su boda?

Su ausencia generó rumores sobre una posible ruptura en su amistad, pero la actriz salió a desmentirlos. En una entrevista, Francia Raisa fue consultada sobre las versiones que afirmaban que se había enfadado con Gómez por haber fumado tras el trasplante. “Es un sinsentido que ha circulado en los medios, yo nunca he dicho nada”.