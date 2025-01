Amparo Grisales enfureció en redes sociales: “evolucionen”. ¿Qué pasó?

Amparo Grisales se ha convertido en un ícono de Yo me llamo, gracias a su mirada crítica con cada uno de los participantes. La actriz estará en esta temporada con César Escola y Rey Ruiz, evaluando a los imitadores que pasan por el escenario con la ilusión de convertirse en los dobles perfectos de sus artistas favoritos.

¿Qué pasó con Amparo Grisales?

La diva colombiana, como es conocida en el mundo de la farándula, volvió a ser tendencia en redes sociales tras manifestar su indignación por una costumbre que, según ella, debería quedar en el pasado. A través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, la jurado de Yo me llamo lanzó un fuerte mensaje en contra del uso de la pirotecnia durante las celebraciones de fin de año.

“Paren la puta pólvora… Carajo. ¿No entienden que los animales están asustados?… ¡EVOLUCIONEN!”, escribió.

🎉🎈🎼🎹💕 — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) January 1, 2025

La actriz y modelo expresó su descontento ante el ruido ensordecedor y el peligro que representa el uso de la pólvora, especialmente para los animales. Con palabras contundentes, Amparo Grisales hizo un llamado a la conciencia de sus seguidores, invitándolos a reflexionar sobre el impacto negativo de la pirotecnia en el medio ambiente y en la calidad de vida de muchas personas. La diva aseguró que es hora de evolucionar y encontrar formas más seguras y respetuosas de celebrar.

El mensaje de Amparo Grisales generó una gran repercusión en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes apoyaron su postura y quienes la criticaron. Muchos usuarios coincidieron con la actriz, señalando que el uso de la pólvora es una práctica obsoleta y peligrosa. Sin embargo, otros argumentaron que es parte de la tradición y que no debería prohibirse.

Más allá de la polémica generada, el mensaje de Amparo Grisales invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro entorno y respetar a los demás. “De acuerdo con Amparo, la gente no tomó consciencia, no les importa los niños quemados, menos los animalitos”; “es cierto, se pasan. Toca tener habitación del pánico”; “no hemos aprendido nada”; “me ericé con ese regaño”; “tiene toda la razón”, “la gente todavía no es consciente del daño que causan con la pólvora”, “es un martirio esa pólvora”, “la gente no aprende”, “por más casos que se han visto de quemados, siguen en las mismas”.