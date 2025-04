Amparo Grisales sorprendió en ‘Yo me llamo’ al aparecer con su vestido de 15 años

El capítulo 65 de Yo me llamo estuvo marcado por varios momentos destacados, entre ellos la eliminación de dos participantes de la versión ‘mini’ y la aparición de Amparo Grisales, miembro del equipo de jurados, con el vestido que usó en su fiesta de 15 años.

La sorpresa que preparó ‘La diva de divas’ para este momento generó reacciones inmediatas entre sus compañeros, así como en los televidentes que comentaron a través de redes sociales.

Así luce Amparo Grisales con su vestido de 15 años

Aunque la actriz y presentadora apareció desde el primer momento con esta preciada prenda, fue hasta que terminó la presentación de ’Yo me llamo mini Rocío Dúrcal’ que reveló la historia detrás de su atuendo.

“¿Por qué no nos cuentas aquí lo que me dijiste a mí sobre ese vestido tan lindo?”, preguntó Rey Ruiz, a lo que Amparo Grisales, quien estaba en el centro del escenario, contestó: “Este es el vestido de mis 15 años. O sea que tiene como cincuenta y pico”.

Amparo Grisales presumió y desfiló con su vestido de 15 años en 'Yo me llamo' (2025). Fotografía por: Caracol Televisión

Fue entonces cuando la manizaleña de 68 años contó la historia de su vestido y aprovechó para hacer una reflexión sobre la moda en la que, de paso, respondió a quienes la critican por repetir algunos atuendos en el programa.

“Ana Mojica, una estupenda y maravillosa actriz, tenía una boutique y lo compré allí. Me costó 500 pesos en esa época, que eso era bastante dinero. Tanto que me tocó pagarlo a cuotas. Esto quiere decir que ahora la moda circular es muy importante. En redes me dicen que repito vestidos y sí, uno que otro sí porque los guardo con amor. Yo adoro la moda y todo, pero hay vestidos que son únicos y sé que no los voy a volver a encontrar, entonces los guardo en papel seda y parecen nuevos. Algunos los uso en todas las temporadas porque me traen suerte”, expresó Amparo Grisales.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Qué participantes fueron eliminados de ‘Yo me llamo mini’?

Al finalizar el episodio 65, dos de los ‘mini imitadores’ quedaron fuera de competencia y el anuncio, tal y como ha sido costumbre en este 2025, fue dado por ’Búfalo‘.

Se trató de ’Mini Gloria Estefan’ y ’Mini Carlos Vives‘, cuyos padrinos fueron los dobles de Jim Morrison y Pipe Peláez. Esto quiere decir que ya no podrán concursar por el jugoso premio que Caracol Televisión ha preparado para el ganador de Yo me llamo Mini.

“No estás sola. No olvides que eres una campeona” y “No estás solo. Eres un campeón”, fueron los mensajes de Búfalo a los participantes eliminados.