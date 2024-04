“Te amé como a una hija”: Ana María Trujillo habló sobre la muerte de su hijastra

Kimberly era hija del empresario José Francisco Arata, con quien Trujillo está casada desde 2015. Foto: Instagram: anamariatrujilloficial

La actriz Ana María Trujillo, conocida por sus participaciones en producciones televisivas como “Los caballeros las prefieren brutas” y “La quiero a morir”, habló sobre la muerte de su hijastra Kimberly Arata, quien era hija de su esposo José Francisco Arata, empresario y geólogo venezolano. “Creo que es la primera vez en mi vida que me siento paralizada, sin palabras. Me encuentro sumergida en un dolor insoportable que no me deja pensar. Tengo tanto por decirte Kim, hay tanto que agradecer y es tan difícil entender tu partida. Pero tengo que comenzar por agradecerte. Me acogiste en tu familia con los brazos abiertos desde el día uno”, comenzó escribiendo la actriz.

Aunque no se confirmó la causa del fallecimiento, Arata sufría de varios problemas de salud, según indicó la Revista Vea. Trujillo aseguró que la muerte de su hijastra fue muy rápida e inesperada. La actriz recibió mensajes de apoyo y condolencias para ella y su esposo.

¿Qué dijo Ana María Trujillo sobre su hijastra fallecida?

“Te amé como a una hija. Fuiste amiga y hermana de las mías y una nieta más para mis papás. Se quedaron muchas carcajadas, dormidas juntas, cenas, películas, esquiadas, fotos y hasta peleitas por compartir. Mi Kim tu papá está destrozado, pero no quiero que te preocupes por él, lo voy a cuidar cada segundo de mi vida. Sabes que está en buenas manos y sé que tienes claro el gran amor que siento por él. Ver a tus padres y hermanas así, me desgarra el corazón”, escribió la intérprete dirigiéndole el mensaje a Kimberly.

“Jamás entenderemos tu partida tan rápida e inesperada. Esto es muy duro, esto es horrible. Pero quiero que vueles alto, que seas libre, que le lleves tu alegría y ocurrencias al nonno que sé que están juntos allá, arriba, en el cielo, porque es el único lugar donde debes estar”, agregó la actriz, que terminó resaltando algunas de las características de su hijastra.

“Fuiste una mujer que jamás le hizo daño a nadie. Tenías buenas intenciones con todos y tu corazón no conocía el odio. Eso lo tengo claro. Nuestras vidas jamás serán igual con este vacío inmenso que nos dejas. Este mundo jamás será lo mismo sin ti. Hoy quiero que sepas que te amaré toda la vida, todos los años, las noches y los días. Bye Kimmy”.