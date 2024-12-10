Anamar, del Desafío, desmintió a Renzo sobre supuesta reconciliación: “No mueve un dedo”

La tensa historia entre Renzo Meneses y Ana María Restrepo (Anamar), recordados por su participación en el Desafío XX (2024), volvió a encenderse luego de que ella desmintiera públicamente las recientes declaraciones del modelo sobre una supuesta reconciliación. Aunque ambos han estado en el centro de varias controversias desde su salida del programa, el nuevo cruce de versiones los volvió a poner en el foco del público, las redes y los medios

Nuevo enfrentamiento entre Renzo y Anamar, exparticipantes del ‘Desafío’

En charla con el Desafío Sin Filtro, espacio de la plataforma Ditu, el exparticipante describió un panorama optimista sobre el actual vínculo con la madre de su hijo. Allí afirmó que, más allá de sus diferencias, lograron un punto de entendimiento.

“Aparte de ser padres, ahora mismo tenemos la dicha de poder ser amigos. Ethan es esa unión muy fuerte y estamos mejorando todos los días en la comunicación y en ese rol de padres. Es algo en lo que vamos aprendiendo”, afirmó Renzo Meneses, dando a entender que está transitando un proceso de acercamiento y cooperación con Anamar.

La declaración llamó la atención porque hacía varios meses no se conocían avances de la relación entre ambos. Sin embargo, lo que tomó por sorpresa a los seguidores fue la reacción inmediata de Ana María. En lugar de confirmar ese supuesto acercamiento, la deportista apareció en la caja de comentarios del posteo y negó rotundamente dicha versión. Su mensaje no dejó espacio para interpretaciones: aseguró que él no cumple con las responsabilidades que implica ser padre y que la relación que él describe simplemente no existe.

De acuerdo con Anamar, la realidad es diametralmente opuesta a la que Renzo planteó en la entrevista con Ditu. Afirmó que él no participa activamente en la vida de Ethan y que toda la carga —económica, emocional y de cuidado— recae sobre ella. Además, lo cuestionó por presentarse públicamente como un padre comprometido, a pesar de no hacer parte del día a día del niño.

“¡Dizque sacar a delante a ese niño! No, no es ‘ese niño’... Es mi bebé y usted, Renzo, no mueve ni un dedo por él ¡Todo lo hago yo! Y si Ethan está como un rey y no le falta nada, es gracias a mí”, expresó la antioqueña.

Un repaso por el tenso historial entre Anamar y Renzo

La relación entre los dos ha estado marcada por conflictos desde finales de 2024, cuando Anamar expuso en sus plataformas digitales una serie de mensajes e imágenes con los que denunció presuntos episodios de violencia física y emocional. En ese momento, mostró fotografías de golpes y daños en su vivienda, hechos que atribuyó directamente a Renzo.

El escándalo creció semanas después, cuando Meneses reveló en una entrevista que su expareja estaba embarazada, pero acompañó la noticia con dudas sobre su paternidad y el anuncio de que solicitaría una prueba de ADN. Ella confirmó el embarazo mediante un video, en el que cuestionó que el bogotano hubiera hecho pública la información sin su autorización.

Tras el nacimiento de su hijo, Ethan, en julio de 2025, las tensiones no disminuyeron. Por el contrario, Anamar aseguró que el padre del niño se había mantenido distante y que no había asumido la responsabilidad que implica la crianza. En varias ocasiones afirmó que ha debido cubrir sola tanto los gastos como la atención del pequeño. En agosto, su molestia se intensificó y compartió fuertes mensajes en los que acusó a Renzo de estar ausente, de viajar mientras ella se enfrentaba sola a las exigencias de la maternidad, y de usar las redes únicamente para proyectar una imagen de buen padre.

En paralelo, Renzo también respondió a varios señalamientos, asegurando que existió violencia de parte y parte y que los procesos legales abiertos habían afectado su imagen y su trabajo. Anamar llevó su versión al programa La Red a finales de 2024, y Renzo reiteró su defensa en marzo de 2025, negando cualquier conducta violenta.