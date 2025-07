Andrea Valdiri celebró su cumpleaños. Su novio la sorprendió con lujoso detalle

Andrea Valdiri es una de las creadoras de contenido más comentadas del país. La también bailarina ha protagonizado titulares en medios de comunicación especialmente relacionados con su vida sentimental. Su matrimonio y posterior separación de Felipe Saruma fue tendencia durante varios meses en el mundo de la farándula. Tras su relación con el productor audiovisual santandereano, ‘La Valdiri’ inició un nuevo romance con Juan David Sepúlveda.

¿Cuántos años cumple Andrea Valdiri?

Hoy, la barranquillera está cumpliendo 34 años. A través de sus redes sociales, posteó una serie de fotografías de la celebración, acompañadas de un mensaje: “hoy celebro 34 años de vida…Y lo primero que hago es darle gracias a Dios. Gracias por mi salud, por mi familia hermosa, por los sueños que se han cumplido y por los que siguen en camino. Hoy me siento más plena, más fuerte y más consciente de lo afortunada que soy. Tengo amor, tengo propósito y tengo una comunidad que me acompaña, me inspira y me abraza cada día. Gracias por estar. Gracias por tanto”.

Novio de Andrea Valdiri le dio romántica sorpresa de cumpleaños

Juan David Sepúlveda no pasó desapercibido el día y, por medio de su cuenta de Instagram, le dedicó un amoroso mensaje: “Dios te llene de mucha salud y felicidad en este día tan especial amada mía. Gracias por llenar nuestras vidas de amor y alegría, eres única y maravillosa. TE AMO, te admiro y te respeto... feliz cumpleaños y larga vida para ti mi Pechiche hermosa”. La influencer le contestó con un “te amo”.

Además de eso, Sepúlveda decoró la casa de la influencer con ramos de rosas, un letrero gigante que decía: “feliz 34 a la mujer más maravillosa del planeta. Con mucho amor, tu ‘ternerito’” y, además, le regaló un lujoso reloj que él mismo le puso en su muñeca.

En redes le han dejado mensajes felicitándola: “feliz cumpleaños mujer espectacular que Dios te mantenga así de jovial”, “que Dios te bendiga”, “te mereces lo mejor del mundo”, “34 años bien vividos”, “cada día más bonita”.

En las imágenes de la celebración, se observa que Andrea celebró su cumpleaños con algunas de sus amigas más cercanas, a quienes invitó a su casa para pasar un día de spa, yoga, y relajación en la piscina. Asimismo, se evidencia que también compartió con su familia y su novio un día en la playa.