Andrea Valdiri se pronuncia sobre la detención de Epa Colombia “le deseo lo mejor”

Para el 2022, Andrea Valdiri y Epa Colombia eran grandes amigas. Las dos influenciadoras compartieron momentos significativos de sus vidas personales y trabajaron juntas en varias ocasiones, demostrando una relación cercana y un apoyo mutuo.

‘La Valdiri’ fue una de las primeras figuras públicas en apoyar a Epa Colombia cuando apenas iniciaba su negocio de queratinas. La barranquillera, quien fue esposa de Felipe Saruma, le ofreció visibilidad y apoyo, lo que fortaleció su vínculo; incluso, Andrea invitó a Daneidy, como es su nombre de pila, al baby shower de Adhara, su hija menor.

¿Qué pasó con Epa Colombia y Andrea Valdiri?

La amistad entre ellas se rompió en julio de 2022, durante la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma. Epa Colombia llegó al evento con su novia, Karol Samantha, pero, al parecer, la invitación era solo para ella. Debido al mal entendido, la barranquillera aseguró que se sintió decepcionada, de hecho, aseguró que Epa le “rompió el corazón” en un día tan especial.

Andrea Valdiri posó con su traje de novia el día de su boda en exclusiva para Vea. Fotografía por: Revista Vea / Julián Serrato

Después de eso, la empresaria de queratinas intentó en varias ocasiones recuperar la amistad. En entrevistas y redes sociales, expresó su arrepentimiento y destacó la importancia de Valdiri en su vida personal y profesional, pero, finalmente, no lo logró.

En una reciente entrevista con el periodista Brian Ortiz, para su canal de YouTube El Capitalino Entretenimiento, en México, Andrea Valdiri aseguró que ha sido difícil tener buenas amistades.

“En este medio no hay amigos, cuando yo me acerco a una persona doy el todo por el todo, pero cuando esa persona me traiciona, no entiende qué es una verdadera amistad, eso es lo que más me duele. En este medio no hay amigos reales. Cuando a veces hablan por hablar, salen a decir cosas, me ven como la villana, y yo no salgo a decir las cosas como son, entonces la gente tira muy duro. Sí me duele que la gente que ha compartido conmigo, que yo le he dado lo mejor, salga a hablar de mí. En ese momento me decían que yo era la mejor y después salen de tu vida y hablan mal, esas son cosas que nunca voy a entender”, afirmó.

El periodista colombiano, quien reside en Ciudad de México, le preguntó si con sus palabras se estaba refiriendo específicamente a lo que había ocurrido con Epa Colombia, a lo que contestó:

“Ella habló muy mal de mi emprendimiento, duró como tres años tirándome después de su amistad, después de todo lo que vivimos bonito, siempre salía a hablar cosas negativas, entonces me dolió”, dijo la influenciadora.

“Ojalá ella aprenda”: Andrea Valdiri sobre la detención de Epa Colombia

Continuando con el tema, en su entrevista con Ortiz, la exnovia de Lowe León se refirió al caso de Daneidy Barrera, quien, desde finales de enero de este año, está recluida en la cárcel El Buen Pastor por haber dañado una estación de Transmilenio en el 2019 durante el Paro Nacional.

“Uno en esos temas, de todo lo que pasó ella, no tengo conocimiento de eso, yo no soy ni abogada, ni fiscal, ni un carajo para decir cómo fue su proceso. No puedo salir ni a defender ni a decir cosas negativas porque en realidad cómo va ese proceso.

A mí me duele, porque como ella, hay muchas mamás que están en prisión, no solamente ella, hay mucha gente que debe ser inocente allá adentro, entonces sí es embarrada porque acaba de tener una bebé, tiene una empresa que es exitosa, entonces es ver a una mujer que la está dando toda, tratando de cambiar y todo esto y de repente le pasa todo esto en la vida”, afirmó en El Capitalino Entretenimiento.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Finalmente, la también bailarina cerró con una reflexión sobre lo que le ocurrió a quien fue su amiga: “uno tiene que aprender a amarrarse la boca, porque muchas veces nosotros cometemos actos como hablar mal de las personas. Yo le deseo lo mejor, que salga, porque igual tiene una niña súper pequeña y ojalá vea esto más allá y ella aprenda un poquito que prender una cámara y hablar mal de alguien no es lo más correcto”.