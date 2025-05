Andrea Valdiri responde a ‘fandoms’ de LCDLF que la atacan por apoyar a ‘La Jesuu’

Andrea Valdiri está a horas de entrar a La casa de los famosos Colombia 2, como parte de su visita a ‘La Jesuu‘, influenciadora con quien planea reconciliarse y recuperar la amistad que se perdió hace un par de años por algunas diferencias que salieron a flote.

Sin embargo, en medio de la emotividad del momento, la barranquillera ha recibido múltiples ataques en redes sociales, los cuales incluyen amenazas, como resultado del apoyo que ha demostrado a esta participante.

La respuesta de Andrea Valdiri a los seguidores de ‘La casa de los famosos’

A través de una historia que publicó en Instagram durante la tarde de este 22 de mayo, ‘La Valdiri’ expuso dicha situación y, de paso, respondió a los fanáticos que se dedican a destilar odio por redes sociales.

“Ven acá, loco ¿Qué está pasando? ¡Vete a revisar, oye! Ese cuento y esa amenazadera, ¿qué? Precisamente, de eso me estaba quejando yo en estos días. Cómo es posible que vengas los ‘fandom’ (comunidad de fanáticos), que una vaina y que la otra, a decirte cosas y enviarte amenazas. A mí no me vengas con esa joda que yo no como de amenazadera", expresó inicialmente.

Por último, Andrea Valdiri recordó a los televidentes de La casa de los famosos que, precisamente, es el apoyo que reciben los diferentes participantes lo que hace entretenida la competencia. Además, mencionó que no hace parte del programa y lo único que pretende es aprovechar la invitación del Canal RCN para retomar su amistad con ‘La Jesuu’.

“Aquí todo es paz y amor. Lo que estamos haciendo es ir todos entorno a ‘La Jesuu’ y en recuperar una amistad... algo vacano, pura paz y amor, y vienen con su amenazadera de un ‘fandom’ y del otro ¡Vayan a recogerse! ¡Vayan a revisarse que eso no es normal! Ya estamos cansados de tanto odio. Apoyen a su talento y ya, sin necesidad de amenazar al uno y al otro ¡Dios!”, concluyó la creadora de contenido.

Andrea Valdiri y otras víctimas de los ‘fandom’ de ‘La casa de los famosos’

La influenciadora no es la primera figura que se pronuncia al respecto. En días recientes, el presentador Marcelo Cezán también manifestó su preocupación por las pasiones tan fuertes que ha desatado el programa entre algunos seguidores.

‘La Liendra’, quien también participó en esta segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, sorprendió en días recientes al mostrarse aliviado por su eliminación del reality show ¿La razón principal?, el odio que destilan muchos fanáticos en las redes sociales.