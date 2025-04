Andrea Valdiri se tatuó las iniciales y el apellido de quien sería su nuevo novio

Tras varias semanas fuera del radar, el nombre de Andrea Valdiri volvió a resonar en redes sociales y medios de comunicación por cuenta de unas declaraciones que entregó sobre la detención de Epa Colombia, así como por una serie de tatuajes que se hizo en su cuerpo.

Y es que, de acuerdo con una publicación que compartió el tatuador de la influenciadora, uno de los diseños está dedicado a una persona especial.

El tatuaje que Andrea Valdiri se hizo por su novio

A través de sus historias en Instagram, el tatuador Stiven Contreras, conocido en redes sociales como Lobo Art, compartió fotografías y videos que registran el proceso de las nuevas piezas que plasmó en la piel de la barranquillera.

En una de las imágenes quedó en evidencia un tatuaje que llamó particularmente la atención de sus seguidores: las iniciales “J.D” y el apellido “Sepúlveda” fueron marcadas en su piel, justo debajo del nombre de Adhara.

Teniendo en cuenta que, desde hace tiempo, los rumores indican que el nombre del novio de Andrea Valdiri sería Juan Daniel Sepúlveda, este nuevo tatuaje fue considerado como una confirmación de dicho romance.

Este es el nuevo tatuaje de Andrea Valdiri que revoluciona las redes sociales. Fotografía por: Instagram @lobotattooartist

La respuesta de Andrea Valdiri a quienes critican su pasado amoroso

“Estoy cansada de que muchos hombres pregunten que cuál será mi próxima víctima. Resulta que yo soy la mala, la que los pone a sufrir y a llorar ¡Soy la perversa y lo peor! ¡Nunca le di nada bueno a los hombres que se metieron conmigo! El hombre que está conmigo sabe a qué se está metiendo porque yo le canto la tabla desde el principio y le pregunto si va para adelante (...) Entonces yo me fijo en los súper sacerdotes, en los hombres que nunca pecan ¡Pobrecitos ellos que nunca hacen nada! ¿Si son tan buenos por qué no estoy con ellos? ¡Dejen de tirar tanto! Están más pendientes de lo que se come mi c*ca que del contenido que hago para ustedes”.

“¡Dejen la bobada que ellos saben con quién se está metiendo ¿Mala por qué?, porque no me dejo o porque no me dejo pagar nada ni necesito nada de ellos. Por último, el que se mete conmigo bobo no es porque a mí los bobos no me gustan, ¿entonces? ¡Esto es increíble! Si supieran todo lo que yo brindo en mis relaciones, no tienen ni idea. En el momento me porto como una reina con los manes, te lo juro, y a veces por estúpida es que me pasan las cosas. Aquí nadie es víctima, todos somos malos y pecadores”, concluyó Andrea Valdiri, tras lo cual despertó una gran cantidad de reacciones, algunas a favor y otras en contra.