Andrés Calamaro se pronunció tras polémica actitud en Cali: “no soy asesino”

Lo que parecía ser una noche inolvidable para los fanáticos de Andrés Calamaro, se convirtió en polémica. El artista argentino dividió opiniones el pasado sábado 17 de mayo, durante su concierto en el Arena Cañaveralejo en Cali.

¿Qué pasó con Andrés Calamaro?

El cantante de temas como Flaca y Sin documentos, expresó su apoyo a la tauromaquia, desatando los abucheos del público. Al ver lo que estaba ocurriendo con los espectadores, Calamaro sorprendió al abandonar abruptamente el escenario, dejando a todos desconcertados: “están cancelados, hasta nunca”, dijo.

Tanto los músicos como el público no entendían lo que acababa de ocurrir. Transcurridos dos minutos, el artista regresó para culminar con su presentación. Sin embargo, esa actitud generó una fuerte polémica en redes sociales.

Andrés Calamaro es un artista al que solo vale la pena escuchar por Spotify y no pagarle un peso en concierto, puede ser taurino y lo que se le dé la puta gana, pero viejo, ponerte bravo porque la gente no piensa como tú, vete a dormir y no hagas giras nunca más. https://t.co/ITBH5VpTbz — Camila (@maarsmo) May 18, 2025

Andrés Calamaro se defiende de las críticas

Horas después de lo ocurrido, Andrés Calamaro utilizó sus redes sociales para dar su punto de vista y defenderse de los ataques que ha estado recibiendo por apoyar las corridas de toros, asegurando que eso forma parte de la cultura y tradición del país.

“No sé si los aficionados son mayoría en Colombia, pero tampoco la literatura es mayoritaria y de momento no se queman libros y la biblioteca sigue abierta. Los cines claudicaron frente a las plataformas y la internet y no es algo que haya que celebrar. Curiosamente los aficionados somos decentes y educados padres de familia que jamás maltratamos animales, pero los animalistas no saben hacer otra cosa que insultar y desear sangrientas consecuencias para quienes elegimos libremente qué hacer con nuestro tiempo. Sí, el único razonamiento que tienen es insultar. No hay mucho más que decir”, afirmó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

También, aclaró que no abandonó el escenario de manera definitiva, sino que, por el contrario, terminó con su show como estaba programado. Incluso, hizo una fuerte crítica sobre los animalistas: “Anoche dimos el recital completo, dejé dos minutos en el escenario en un pasaje instrumental y ejecutamos las 22 canciones del repertorio completo. Cali jamás votó ni fue a referendo para cerrar la plaza, esto ocurre con la complicidad de la ignorancia adolescente de una minoría y luego son movidas políticas para tejer alianzas y sumar una mayoría. Colombia es taurina como es musical, es tradicional, cultura, trabajo y libertad. Eso no va a cambiar. Nótese la educación exquisita de los argumentos y luego la violencia infantil infame que largan los cobardes animalistas bajo su mentiroso manto de piedad que esconde un egoísmo imperdonable y un claro desdén por los derechos de los humildes. Es posible que los aficionados seamos una minoría, pero estamos en una época donde se respetan los derechos y las libertades de las minorías”.

Reiteró su apoyo a la tauromaquia, explicando sus razones: “tampoco deseo abusar de la ignorancia atrevida de aquellos que no conocen vida fuera de internet y apenas si se pronuncian con palabras, hace siglos que apoyo la existencia de la tauromaquia y nunca fui increpado en la calle, ni una vez. No soy torero ni asesino ni maltrato animales, pero sí que como animales a diario. La gastronomía tampoco es maltrato perverso, advierto si es desapego de las nazi animalistas para con los ciudadanos y no favor de una fantasía incluso absurda para Walt Disney. Claro que en manada y apenas hilando dos palabras se atreven a todo, pero en persona no tienen dignidad para decirme nada. Finalmente, yo solo lamenté estar en una plaza de toros sin toros, y soy solidario con la gente que se queda sin trabajo en el campo y en la plaza", afirmó.

Para evitar seguir con las críticas, Calamaro desactivó la opción de comentar la publicación que tiene casi 6 mil likes en Instagram.