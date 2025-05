¿Andrés Cepeda se va del país y por eso, le cantó a Bogotá? El artista respondió

Con ‘Bogotá’, el artista no solo le rindió un homenaje a la capital del país, ciudad en la que nació y siempre ha vivido, sino que hizo un redescubrimiento de sí mismo y se puso a cuentas con algunas de sus historias personales, según el mismo Andrés Cepeda le reveló a Vea, hace algunos días.

El cantante además comentó que su esposa Elisa también hizo su propio descubrimiento de la ciudad gracias a ese álbum, donde además le rinde un tributo a su madre.

“Creo que fue interesante porque ella (Elisa) conoció muy bien a mi papá, por eso es muy cercana a mi familia. Conoce los procesos personales que yo he vivido en la ciudad, entonces de alguna manera, también descubrió un poco más lo que era mi relación con la ciudad, por qué yo amo tanto mi ciudad así como ella, adora su Medellín y a sus costumbres y a su parte familiar y a todo lo que tiene que ver con su crianza. Ella se metió un poco más en ese universo de lo que significa para mí ser bogotano, vivir en esta ciudad y el amor que le tengo”.

Con un homenaje tan sentido a la ciudad no estaba demás preguntarle si el álbum de alguna manera es también una especie de despedida y que como una buena cantidad de sus colegas artistas tenía planes de radicarse en el exterior, tal vez en una ciudad como Miami y desde allí seguir proyectándose internacionalmente. La respuesta de Cepeda fue enfática y sin rodeos.

¿Andrés Cepeda quiere seguir la internacionalización desde el extranjero?

“Internacionalizarnos es algo que hemos venido haciendo hace muchos años y no hace falta irse a vivir a otra parte para trabajar afuera. Llevamos años, visitamos Estados Unidos, hacemos una gran gira, lo mismo en Europa. Ahorita arrancamos precisamente para allá, empezamos por Canadá en mayo, después vamos a Europa, luego a Estados Unidos. El año pasado estuvimos en lugares magníficos. Eso me ha demostrado que yo no tengo que irme a vivir a otra parte para internacionalizar mi carrera”, dijo el capitalino que estuvo de invitado este pasado 3 d emayo en el concierto de Maluma, causando sensación, pues no muchos sabían que los artistas fueran cercanos.

“Internacionalizarme no ha implicado irse a vivir a otra parte. Uno se monta en un avión y va y hace lo que tiene que hacer. Pasa una temporada en México, pasa una temporada en Estados Unidos, pasa una temporada en España. Y regresa uno a casa, aquí en Bogotá”, mencionó el artista que dentro de sus planes tiene claro que seguirá radicado en la capital colombiana.

