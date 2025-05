Andrés Montoya, de ‘Noticias Caracol’ revela que se hizo la vasectomía

Andrés Montoya se ha consolidado como uno de los presentadores de noticia más carismáticos de la pantalla. Hace tres años presenta una de las emisiones de Noticias Caracol, anteriormente había estado en el centro de noticias del regional de Antioquia por 4 años.

A sus 40 años, Montoya divorciado y con un hijo, tiene varias claridades no solo en su vida profesional, sino en la personal. Sobre estas últimas habló recientemente para el pódcast Sinceramente Cris, donde ahondó en su rol de padre de su pequeño Pedro, que vive en Medellín y con quien tiene una estrecha relación, pese a la distancia. Montoya procura hablar con él a diario y cuando sus labores en el noticiero se lo permiten, vuela hasta la capital antioqueña a verlo.

Por esa misma buena relación y el afán por ser un padre presente, es que sorprendió que el paisa revelara que no tendrá más hijos. En la charla el conductor de noticias indicó que se había hecho la vasectomía y explicó sus motivaciones.

“Hoy la paternidad no solo es un compromiso”, Andrés Montoya sobre el rol de papá

“Pedro llegó a mi vida como un gran maestro, para enseñarme, mostrarme, ponerme muchas luces en medio de todo lo que he venido descubriendo en mí…”, comenzó diciendo el periodista que luego añadió: “Hoy la paternidad no solo es un compromiso, sino una responsabilidad, implica una toma de consciencia importante, frente a lo que tenemos con otro ser. No solamente desde lo económico por ejemplo, que para algunos papás es importante, sino para mí lo que implica en cuanto al tiempo, a lo retador de saber orientar muy bien un proceso de crianza, de esa construcción de otro ser, que de acuerdo con los desafíos que está poniendo el mundo día a día, está planteando nuevas formas de entendernos y también entender al otro”, indicó Andrés que luego confesó que ha hecho una reflexión sobre el tema.

Te puede interesar: Andrés Montoya se sinceró: Habló de amores, fe y más

“He hecho un ejercicio pausado conmigo, en donde inevitablemente tuve que revisar lo que significa hoy en el mundo actual el ser padre; cuando tú debes asumir realmente ese rol de ser papá de una forma coherente, con lo que quieres hacer con esa otra persona en tiempo, calidad, compañía, en esa forma más amorosa de estar con el otro y de que el otro te sienta parte de su vida, ahí radicó la decisión y sobre eso fue el fundamento…”, dijo al explicar que para él tener un hijo es algo que demanda mucha entrega y responsabilidad.

En la conversación Andrés también se refirió a la demostración de amor y entrega más importante que ha hecho por su pequeño Pedro. “El acto de amor más grande tal vez ha sido siempre darle el lugar prioritario en mi vida, sin desconocerme a mí, algo que es muy importante, frente a la paternidad que se da sobre responsabilidad y coherencia.

Para Montoya es vital como padre reforzar el amor propio para que el hijo pueda también tener el suyo. “es importante el que partiendo del reconocimiento desde el valor propio, el valor que le das al otro en tu propia vida y él lo ha recibido...con lz llegada al mundo de Pedro, ha habido nuevas decisiones en mi vida, pensando en su bienestar, alegría, en su forma de crecer y llegar a ser esa roca fuerte que hoy es, Pedro significa eso”, puntualizó el presentador.

Aquí más noticias que son tendencia