Andy Rivera confirmó noviazgo con influenciadora durante su concierto en Bogotá

El Movistar Arena fue testigo de una noche inolvidable para Andy Rivera. El artista colombiano no solo celebró frente a miles de asistentes más de una década de carrera musical, sino que también sorprendió al público con una revelación que puso fin a meses de especulaciones: confirmó su relación con la influenciadora paisa Ximena Castañeda, conocida en redes como ‘Xime Mua’.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

El emotivo momento que protagonizaron Andy Rivera y ‘Xime Mua’

La presentación tuvo un momento especialmente emotivo cuando la creadora de contenido subió al escenario. Frente a los aplausos del público, Andy y Ximena compartieron un abrazo y un beso que selló públicamente su romance.

El gesto desató la euforia entre los asistentes, quienes corearon el nombre de la pareja y pidieron que repitieran la muestra de cariño. El pereirano, visiblemente emocionado, agradeció el apoyo de sus fanáticos y continuó el concierto en medio de un ambiente de celebración.

Así, Andy Rivera aprovechó la noche no solo para repasar los éxitos que lo han consolidado como uno de los exponentes más queridos del género urbano en Colombia, sino también para compartir un momento personal que había mantenido en reserva. El beso en el escenario confirmó lo que durante meses había sido tema de conversación en redes sociales.

Los seguidores del artista ya habían notado la cercanía con Ximena, pues ambos compartían publicaciones juntos y mensajes cargados de complicidad. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos había hablado abiertamente del tema.

La historia entre Andy Rivera y ‘Xime Mua’

El contacto entre ambos comenzó en redes sociales. De acuerdo con lo que el propio cantante contó en una transmisión en vivo, conoció a la influenciadora después de ver varios de sus videos en TikTok, en los que ella hacía dedicatorias y expresaba su admiración por su música. Él decidió escribirle, y en cuestión de días organizaron su primer encuentro, que él mismo registró con un ramo de flores en mano.

Desde entonces, su conexión se volvió evidente. Ximena conoció a los padres de Andy Rivera, quienes la recibieron con cariño, y ambos insistieron en que estaban disfrutando la etapa de conocerse sin presiones. Ahora, con este gesto público en el Movistar Arena, el hijo de Jhonny Rivera y ‘Xime Mua’ dejan claro que lo suyo va en serio y que viven una etapa feliz, acompañados por el apoyo de sus seguidores.