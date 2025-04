Ángela Aguilar habló de Nodal, tras 8 meses de matrimonio: “es increíble”

El 24 de julio del 2024, Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en una ceremonia íntima, en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, cerca de la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos en México, pocas semanas después de haber hecho pública su relación sentimental.

Desde entonces, los artistas mexicanos han acaparado numerosos titulares en medios nacionales e internacionales, ya que muchos desaprueban que él haya terminado su relación con Cazzu, madre de su primogénita, para estar con Ángela.

Aunque los intérpretes de Dime cómo quieres han afirmado que su relación no lastimó a nadie, la cantante de Nada aseguró lo contrario. Reveló que se enteró de su romance a través de los medios de comunicación y que, en efecto, sufrió mucho por ello.

La hija de Pepe Aguilar reveló cómo cambió su relación con el intérprete de Adiós amor después de su boda. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images for The Latin Recording Academy) Fotografía por: Alberto E. Rodriguez

¿Qué dijo Ángela Aguilar de Christian Nodal?

Pocas veces, los esposos se han referido a su relación, cuando dan alguna declaración en medios de comunicación hablan de su vida profesional, pero evitan revelar detalles de su matrimonio por las críticas.

El pasado 29 de marzo, la hija de Pepe Aguilar estuvo en los Billboard Women in Music 2025, que se llevaron a cabo en Inglewood, California. Allí, la artista de 21 años fue reconocida por su carrera.

En una entrevista con People se refirió a Nodal, con quien cumplió 8 meses de casada. Reveló que, tras la boda, su relación se transformó: “Es increíble, sabes. (Nodal) me da mucha estabilidad y me apoya muchísimo. Es mi fan número uno. Nos tenemos el uno al otro todo el tiempo. Simplemente es increíble estar junto a alguien que me motiva tanto”, aseguró.

De igual manera, se refirió al cambio de look que tuvo hace pocas semanas, donde aparece con una cabellera larga: “(El matrimonio) hizo que mi cabello creciera muchísimo. No, es verdad, me puse extensiones”.

Mientras recibía un importante galardón durante el mismo evento, Ángela también afirmó: “Este Premio Revelación significa mucho para mí, porque este año casi me rompe. He tenido que pararme en el escenario y cantar a través de las lágrimas, y he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado”.

Esas declaraciones de Ángela llegaron días después de que Cazzu lanzara su canción Con otra, con la que aparentemente, le estaría enviando indirectas a la artista de 21 años por Nodal.

En la letra de la canción, la argentina dice:

La que nada debe, nada teme Robado se va lo que robado viene Tu papá y mamá debieron enseñártelo.

Te enloqueces cuando él habla conmigo Él me extraña y yo ni siquiera lo miro Niña, no tengo intenciones de quitártelo.

Pero fuiste mala Y todo se paga No soy tu enemiga Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada.