Christian Nodal responde a mensajes de odio que recibe por Ángela Aguilar

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal se hizo pública el 10 de junio de 2024, cuando ambos confirmaron su noviazgo a través de sus redes sociales. Esta noticia tomó a muchos por sorpresa, ya que el cantante de Adiós amor había terminado recientemente su relación con la artista argentina Cazzu, con quien tiene una hija que nació en septiembre de 2023. La rapidez con la que Nodal comenzó una nueva relación generó una variedad de reacciones tanto en el público como en los medios.

El 24 de julio de 2024, solo mes y medio después de hacer oficial su relación, los intérpretes de Dime cómo quieres se casaron en una ceremonia privada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, situada en el estado de Morelos, cerca del Lago Tequesquitengo. La boda fue un evento íntimo, al que asistieron familiares y amigos cercanos, y las imágenes compartidas mostraron a la pareja visiblemente emocionada en su día especial.

Boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Fotografía por: Instagram @angela_aguilar_

Críticas a Nodal y Ángela Aguilar

La rapidez de su compromiso y matrimonio se convirtió en uno de los temas más comentados en los medios de comunicación. En una entrevista con ABC News Live, Ángela Aguilar habló sobre las especulaciones en torno a su relación y el momento en que se hizo pública. Afirmó que, a pesar de los rumores, tanto ella como Nodal están felices y que nadie salió herido en el proceso. Subrayó que, aunque ha habido mucha especulación, la gente solo conoce una pequeña parte de la historia.

Sin embargo, en octubre de 2024, Cazzu decidió romper el silencio sobre su ruptura con Nodal, afirmando que se enteró de la relación de Nodal con Ángela de la misma manera que todos, desmintiendo así las afirmaciones de Ángela de que ella ya estaba al tanto y que no hubo infidelidades. La argentina explicó que se mantuvo en silencio durante meses mientras se recuperaba de la dolorosa separación.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Christian Nodal respondió a críticas

Desde que están juntos, los esposos han recibido fuertes críticas en sus redes sociales. En las últimas semanas se dijo que, supuestamente, la hija de Pepe Aguilar estuvo embarazada, pero que había perdido el bebé. También, se rumoró en redes que, supuestamente, estaban pasando por un mal momento en su relación. Recientemente, en una entrevista con N+, Nodal se sinceró sobre los comentarios que han hecho sobre su esposa.

“De eso van todas las redes sociales actualmente. Creo que la libertad de expresión se confunde con otras cosas. Al final del día, lo bonito es irse a dormir a la cama tranquilo, con la conciencia tranquila”, afirmó.

Finalmente, aseguró que no le presta atención a los haters. “Yo trato de amar a toda la gente que me rodea, y me aman muy bonito también, entonces, mientras el núcleo esté sólido, no importa qué pase detrás, de las capas de lo que la gente se pueda imaginar”.