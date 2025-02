Ángela Aguilar llegó a Premios Lo Nuestro sin Nodal. Belinda sería la responsable

La 37ª edición de los Premios Lo Nuestro se celebró el pasado 20 de febrero de 2025 en el Kaseya Center de Miami, reuniendo a lo más destacado de la música latina. La gala fue conducida por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía, quienes guiaron una noche llena de actuaciones memorables y reconocimientos especiales.

Shakira se convirtió en la gran ganadora de la noche, aunque no asistió pues se encuentra en Barranquilla en su gira Las mujeres ya no lloran. La barranquillera se llevó seis premios de los nueve en los que competía.

Dinastía Aguilar hizo homenaje a Paquita la del Barrio

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a Paquita la del Barrio, quien falleció el pasado 17 de febrero. La dinastía Aguilar, conformada por Pepe y Ángela y Leonardo, sus hijos, fueron los encargados de honrar la memoria de la artista mexicana. “Honrar el legado de Paquita la del Barrio para mí es una gran responsabilidad y un verdadero privilegio. Su voz fue un eco en el alma de nuestro pueblo y su valentía al contar historias abrió camino para muchas generaciones. Siempre he buscado mantener viva la esencia de la música mexicana y Paquita fue un pilar de esa esencia: auténtica, real y poderosa", dijo el intérprete de Por mujeres como tú.

¿Por qué Christian Nodal no fue a los Premios lo Nuestro?

La presencia de Ángela Aguilar en los reconocidos premios fue muy comentada en medios de comunicación y redes sociales. La artista impacto con su look, pues dejó atrás su pelo corto y llegó con un nuevo estilo. Usó un elegante vestido con tres aberturas en el abdomen que cautivó a sus fanáticos.

La artista también llamó la atención de los espectadores pues al evento llegó sin Christian Nodal, su esposo. Los intérpretes de Dime cómo quieres suelen estar juntos en ese tipo de premios; sin embargo, Nodal no estuvo presente en esta oportunidad, desatando una ola de comentarios.

De acuerdo con la periodista Mandy Fridman, Pepe Aguilar, papá de Ángela, habría exigido que su yerno no estuviera en los Premios Lo Nuestro. La razón principal estaría relacionada con Belinda, exnovia del cantante de Adiós amor, quien también hizo presencia en el Kaseya Center de Miami.

“Acabo de escuchar, acá entre camerinos, que Christian Nodal no va esta noche a Premio Lo Nuestro, no acompaña a Ángela, no va a pasar por la alfombra y ni siquiera va a estar en el camerino por una sugerencia de su suegro, Pepe Aguilar, porque no quiere que su hija pase un ‘mal momento’. La vio a Belinda y está hecha una muñeca”, dijo la comunicadora. Además, agregó: “Nodal está en Miami, vinieron de Houston donde viven actualmente y la excusa va a ser que está muy ocupado”.

La cantante Ángela Aguilar posando en la alfombra de la 37 edición del Premio lo Nuestro este jueves, en el Kaseya Center de Miami (Estados Unidos). EFE/ Marlon Pacheco Fotografía por: Marlon Pacheco

Otro de los detalles que salió a la luz, según la periodista, es que la hija de Pepe Aguilar habría solicitado no estar cerca de Belinda, quien también asistió a los premios. Incluso, durante una entrevista que le hicieron a la intérprete de Inevitable, se observa al fondo a la cantante de Luz sin gravedad, quien fue novia de Christian Nodal durante casi dos años.

¿Qué pasó con Nodal y Belinda?

Los cantantes conformaban una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Se comprometieron en mayo del 2021, y aunque había mucha expectativa sobre su matrimonio, meses después sorprendieron al anunciar su ruptura.

Sin embargo, a raíz de unas diferencias personales que tuvieron, decidieron ponerle punto final a su historia de amor. “A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y a nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo”, escribieron en sus redes sociales en ese momento.