Ángela Aguilar y Cazzu cantaron juntas. Reviven video del momento

Desde que Christian Nodal hizo pública su relación con Ángela Aguilar, el tema se ha convertido en uno de los más comentados tanto en redes sociales como en medios de comunicación nacionales e internacionales. El intérprete de Adiós amor puso fin a su romance con Cazzu, madre de su hija, y, pocas semanas después, se confirmó su nueva relación con la hija de Pepe Aguilar. La noticia desató una ola de reacciones y polémica, especialmente porque, según declaraciones de su expareja, ella se enteró del nuevo vínculo sentimental a través de los medios de comunicación.

Desde ese momento, se generó gran tensión entre los cantantes de Dime cómo quieres y la artista argentina ha sido enfática en afirmar que salió lastimada por esa traición de Nodal.

“Fue un proceso muy doloroso, me manejé con mucho respeto (...) ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía, lo que empeora todo. Ella propone esta historia de que estan juntos muchos meses antes de decirlo, lo que yo les digo, eso no es cierto, yo no tenía conocimiento. ¿Se estaba llevando una doble vida? ¿Quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada, acababa de parir? La historia que conocía hace unos días se convirtió en algo peor”, dijo.

Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar. Fotografía por: Redes sociales

Así fue el día que Ángela Aguilar y Cazzu compartieron escenario en los Premios Juventud 2022

Nodal y Ángela han optado por mantener en privado detalles de su matrimonio. Sin embargo, en redes sociales los internautas no pasan desapercibido nada que los vincule. De hecho, recientemente, se viralizó en redes un video de hace tres años durante los Premios Juventud, donde Ángela y Julieta Cazzuchelli compartieron escenario. En ese entonces se rumoraba que la argentina ya estaba saliendo con Nodal, pues su primera aparición juntos fue en mayo del 2022.

En las imágenes, aparecen primero cada una haciendo una presentación individual. Cazzu cantó Hoy ya me voy y la mexicana Para siempre. Al final, se unen a Kany García y Goyo para cantar DPM. Los fanáticos no dudaron en comentar: “las cuatro son bellísimas y talentosa. Si se dedicarán a cultivar su don y no se ocupen de lo superficial, lo que digan, lo personal, no sufrir por eso, cuánto pudieran producir estás bellas y talentosas jóvenes”, “se me eriza la piel de ver a estados dos mujeres juntas y escucharlas cantar este tema, es como si hubiera sido un canto profético”, “qué locura Cazzu canta una rola de dejar ir a un amor y la Ángela una de querés ser su amante y hoy 2 años tarde lo cumplió”, “la profecía se ha cumplido... dicen que lo que sale de tu boca lo manifiestas por eso hay que cuidar muy bien las canciones que escuchamos.. Quien iba a pensar que esos temas que cantaron en ese día, iban a ser su profecía en el 2024 de cada una”, “talentosas ambas”, “Cazzu una canción de despedida, Ángela de empezar una relación de amor”.