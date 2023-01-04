Anthony Hopkins cumple 50 años sobrio y relata cómo dejó el alcohol: “Pude matar a alguien”

El británico Anthony Hopkins es uno de los actores más reconocidos del cine mundial. Este 31 de diciembre llega a 88 años de vida, pero él ha preferido celebrar un par de días antes, el 29 del mes, al cumplir 50 años de sobriedad.

Lo ha hecho en redes sociales al compartir un contundente relato en el que cuenta cuándo cambió su vida y decidió no volver a probar una gota de alcohol.

En un video que subió a su Instagram y compartió con sus más de 6 millones de seguidores comenzó diciendo: “Aquí estamos, otro feliz Año Nuevo a la vuelta de la esquina. Mucha alegría, mucha diversión y todo eso”, mencionó para luego referirse puntualmente al alcoholismo.

“Así que, de verdad, pásenlo muy bien. Felicidades por llegar a otro año más, a todos ustedes. Mi único problema es que yo me lo pasé demasiado bien, porque hoy hace 50 años estuve a punto de morir al conducir mi carro en un apagón etílico (una laguna de memoria temporal causada por el consumo excesivo de alcohol). Así fue. Pero en ese momento me di cuenta de que me estaba divirtiendo demasiado. Se llamaba alcoholismo”, puntualizó.

“Así que, cualquiera que esté ahí fuera y tenga un pequeño problema con pasarse de la raya, que lo revise, porque la vida es mucho mejor”, dijo Anthony.

“Yo lo dejé. Sin presumir, pedí ayuda y hoy hace 50 años todo se terminó… Elijan la vida en lugar de lo contrario. Vida, vida, vida y más vida. Además, dentro de dos días voy a cumplir 88 años. Así que quizá hice algo bien, no lo sé… ¡Feliz Año Nuevo y feliz vida!”.

El día que cambió la vida de Anthony Hopkins

Según su libro autobiográfico, lanzado el pasado 4 de noviembre, todo cambió un 29 de diciembre, en 1975, cuando el actor conducía su carro en Beverly Hills, cuando al despertar de un episodio intenso de alicoramiento, no recordaba dónde había dejado el automóvil, ni como había llegado a su casa.

Fue entonces cuando sintió pánico por lo que pudo haber sucedido. “Cuando recuperé la sobriedad, levanté la vista hacia los eucaliptos y di gracias a Dios de que nadie hubiera muerto aquella noche. Imaginé a mis padres, en Gales, enterándose de que había matado a alguien o de que me había matado a mí mismo. Vi cómo se hacían añicos sus esperanzas”, confesó en el libro.

“Oí una voz que me preguntó: ‘¿Quieres vivir o quieres morir?’. ‘Quiero vivir’, respondió una voz desde algún lugar muy profundo dentro de mí. Entonces oí que la voz decía: ‘Todo ha terminado ya. Puedes empezar a vivir’. Se me quitaron las ganas de beber, o mejor dicho, se fueron. Ahora no tengo ninguna teoría, salvo la divinidad o ese poder que todos poseemos en nuestro interior y que nos crea desde el nacimiento la fuerza vital. Eso es todo lo que sé”.

Ahí decidió no volver a ingerir bebidas alcohólicas. Según confesó en dichas memorias buscó el perdón de quien fuera su esposa la actriz Petronella Barker, y su hija Abigail.

“(Su hija) nunca ha parecido capaz de perdonarme por haber abandonado a la familia cuando ella era un bebé. Tenía sus razones. No puedo culparla por ello”, mencionó en el texto donde admitió además el dolor que esto le sigue produciendo.

¿Quién es la esposa de Anthony Hopkins?

Hopkins está casado con la payanesa Stella Arroyave. Se conocieron en 2001 y se casaron en 2003. La también productora ha sido clave en el proceso del actor para ver la vida de manera tranquila y alegre.

