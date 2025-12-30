¿Quién es Idris Elba, el actor nombrado ‘caballero’ por Carlos III y el gobierno británico?

Idris Elba es muy conocido sobre todo por su papel del inspector jefe John Luther en la serie policíaca de la BBC, Luther.

La tarea filantrópica de Idris Elba

El actor que es un reconocido filántropo y activista social, lleva tiempo haciendo campaña con la iniciativa conocida como “No detengas tu futuro” (DSYF, en inglés), que colabora con organizaciones benéficas para ayudar a erradicar los delitos con arma blanca entre adolescentes. También estableció la fundación ‘Elba Hope’ con su esposa, Sabrina Dhowre Elba, para empoderar a los jóvenes mediante la educación y el acceso a oportunidades económicas.

“Recibo este honor en nombre de los numerosos jóvenes cuyo talento, ambición y resiliencia han impulsado la labor de la Fundación Elba Hope. Espero que podamos hacer más para hacer visible la importancia del apoyo continuo y práctico a los jóvenes y la responsabilidad que todos compartimos de ayudarlos a encontrar una alternativa a la violencia”, señaló el actor en una declaración tras ser galardonado.

Elba exigió en 2024 la prohibición inmediata de los machetes y los llamados cuchillos zombi, y se reunió con el primer ministro, Keir Starmer, para luchar contra los delitos con arma blanca.

Los cuchillos zombi tienen grandes dimensiones, con una punta principal y púas, y están inspirados en las películas de terror.

La prohibición de la venta de cuchillos zombi en algunas partes del Reino Unido ha estado en vigor desde 2016, antes de que se introdujera una prohibición más completa en septiembre de 2024.

¿Quién es Idris Elba, el nuevo caballero británico?

El actor de 53 años, cumplirá 54 en septiembre del 2026, también es productor, dj y músico. Nació en Londres y ha sido nominado a los Premios BAFTA y Emmy. También apareció en la lista de celebridades influentes Time 100

En 2018 fue nombrado como el hombre más sexy del mundo por la revista People. Hace un par de años su nombre se barajó como posible Agente 007, James Bond, sin embargo esto no se concretó.

Además de su papel en Luther, Idris también apareció en la serie policial estadounidense ‘The Wire’, interpretó al expresidente sudafricano Nelson Mandela en ‘Mandela: Long Walk To Freedom’ (2014) y prestó su voz al personaje Knuckles en las adaptaciones cinematográficas de la serie de videojuegos Sonic The Hedgehog

Idris es casado con Sabrina Dhowre. Recientemente estuvo en el éxito de Netflix, Una casa llena de dinamita.

¿Quiénes más fueron nombrados Caballeros y Damas en Reino Unido?

Además de Elba, los patinadores sobre hielo Jayne Torvill y Christopher Dean encabezan la lista de Honores de Año Nuevo, con los títulos de ‘dama’ para la primera y la de ‘caballero’ para el segundo, por su contribución al deporte tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984.

La entrenadora de la selección femenina de fútbol, Sarina Wiegan, también ha recibido el título de ‘dama honorífica’ tras conseguir que el equipo ganara los títulos europeos en 2022 y 2025.

Estos galardones, que concede el rey Carlos III, a partir de las recomendaciones del Gobierno, serán entregados más adelante por el jefe de Estado.

Otras celebridades del entretenimiento que ya cuentan con el título de caballeros son Michael Caine, Anthony Hopkins, Daniel Day-Lewis y Gary Oldman, entre otros.

