Antonio Banderas sufrió infarto al corazón y su novia lo salvó ¿cómo y qué sintió?

En una reciente entrevista de Iker Jiménez del programa ‘Cuarto Milenio’, el actor español, Antonio Banderas, este se refirió a varios aspectos de su vida y su carrera. Hubo uno que llamó poderosamente la atención de sus seguidores, pues detalló una emergencia médica que sufrió en su casa de campo de Londres.

Los síntomas que Antonio Banderas tuvo al sufrir un ataque cardíaco

Los hechos se remontan al 2017 cuando residía en Gran Bretaña y comenzó a experimentar síntomas inusuales peor en ningún momento pensó que se pudiera tratar de una afección cardíaca.

El actor de cintas tan famosas como ‘Philadelphia’, ‘Entrevista con el vampiro’, ‘Dolor y gloria’, ‘La máscara del Zorro’ y ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’, entre otras recordó que empezó a sentir dolor en ambos brazos, pero pensó que se debía al ejercicio que había realizado ese día donde había trabajado esa parte del cuerpo.

Adicionalmente, empezó a experimentar sudoración, problemas para respirar y pesadez en los ojos.

“Una sensación como cuando tienes mucho sueño que no puedes abrir los ojos, multiplica eso por 10, la sensación de irse, lo que te pide el cuerpo es abandonarte y dejarte ir, a mí lo que me empezó a doler fueron las mandíbulas, más que el pecho. Me tumbé en el suelo y traté de no dejarme ir”, mencionó Antonio Banderas, de 64 años.

Fue entonces cuando su pareja Nicole Kimpel reaccionó y tomó dos pastillas y se las puso en la boca. “Mi chica agarró dos aspirinas y me las metió debajo de la lengua y llamó a la ambulancia. Posteriormente en el hospital, me hicieron una intervención, el médico le dijo a mi novia: ‘Le han salvado la vida, probablemente las dos aspirinas que le metió debajo de la lengua’. La vida a veces depende de un hilo muy fino”, refirió el actor nacido en Málaga, España.

“Tengo la fortuna de haber superado un ataque cardíaco”, Antonio Banderas

Afortunadamente la noche anterior Nicole había tenido dolor de cabeza y había salido a comprar medicamento. Fue entonces cuando compró las aspirinas de 500 miligramos que terminaron por salvarle la vida al actor al día siguiente.

El español, que el pasado fin de semana le entregó el premios Especial a Richard Gere en el marco de los Goya 2025, se refirió a lo que significa ser sobreviviente de un ataque cardíaco.

Puedes leer: Richard Gere recibe premio Goya y se lanza contra Donald Trump: “es un matón”

“Tengo la fortuna de haber superado un ataque al corazón. Muchas veces la gente me pregunta, ¿Qué es un ataque al corazón? y después de haber estado con mis cardiólogos y de haberlo vivido en mi propia carne, hay miles de ataques al corazón de formas diferentes, hay personas que no tienen oportunidad de decir una sola palabra y caen fulminados, y hay otras que les da un ataque al corazón y no se dan ni cuenta, gente que le ha pasado durmiendo”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento y la farándula