Anuel AA sorprende a Karol G con inesperado mensaje: “Vuelve, desbloquéame”

Entre 2018 y 2020, Karol G y Anuel AA protagonizaron una de las relaciones amorosas más comentadas de la farándula latina. Mientras el puertorriqueño retomaba su carrera musical tras recuperar la libertad en julio de 2018, después de dos años y tres meses en prisión, la colombiana consolidaba su lugar entre las principales figuras femeninas del género urbano.

Luego de la ruptura, ‘La Bichota’ se concentró en su carrera musical y fue hasta 2025, en su documental ‘Mañana fue muy bonito’, que habló de su experiencia. Por el contrario, su expareja volvió a buscar atención públicamente alrededor de aquel noviazgo en diversas ocasioes. En 2023, cuando la antioqueña ya era relacionada sentimentalmente con Feid, el boricua dirigió fuertes palabras contra ‘El Ferxxo’ en diversas ocasiones y le pidió a la cantante que regresaran: "Mami, deja a ese tipo ya, por favor".

Ahora, en un nuevo intento por hacerse notar ante Karol G, Anuel AA dedicó una publicación en redes sociales a la estrella colombiana, quien actualmente se encuentra recorriendo distintos países con su gira ‘Viajando por el mundo, Tropitour‘.

¿Qué dijo Anuel AA a Karol G?

En la tarde del 9 de octubre, el intérprete de ‘China’ sorprendió a sus seguidores y a los de ‘La Bichota’ con una publicación en su cuenta de Instagram, en cuya descripción mencionó directamente a la artista paisa.

"¡Karol G! Desbloquéame, bebé. No es que yo sea un cuero, es que me enamoro profundamente", escribió Anuel AA, quien acompañó el mensaje con el numeral #Vuelve, en referencia al título de su nueva canción.

La publicación, de hecho, sirvió para promocionar el sencillo, por lo que esta estrategia promocional podría explicar la mención a su expareja, aunque el intérprete de 33 años no aclaró si existe otra motivación detrás del mensaje.

Entre las reacciones a la publicación, algunos seguidores de ‘Doble A’ señalaron que el mensaje hace parte del estilo con el que el artista suele bromear en redes sociales. Otros, en cambio, interpretaron el lanzamiento como una dedicatoria a su expareja.

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Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, Karol G no se ha pronunciado públicamente sobre el mensaje de su expareja. Tampoco se sabe si, en efecto, la artista mantiene bloqueado al puertorriqueño en alguna de sus redes sociales, tal como él lo mencionó en la publicación.

¿Por qué terminaron Karol G y Anuel AA?

La ruptura se hizo pública en abril de 2021, aunque la pareja llevaba varios meses separada. En ese momento, el reguetonero descartó que una tercera persona hubiera intervenido en el final de la relación y aseguró que ambos habían tomado caminos distintos. "Ella tomó su camino y yo el mío", expresó entonces, al tiempo que afirmó que todavía se querían y que no existía una mala relación entre ellos.

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Años después, Karol G ofreció otra perspectiva sobre aquella etapa de su vida. En el documental ‘Mañana fue muy bonito’ recordó la relación como una experiencia "muy tóxica" y habló del sufrimiento que atravesó durante ese periodo. "Era una pesadilla, fue un infierno", manifestó al referirse a lo que vivió.

Las declaraciones de la colombiana dieron cuenta de las dificultades que enfrentó durante el noviazgo con Anuel AA, aunque ninguno de los dos ha establecido públicamente una única razón para la ruptura.

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