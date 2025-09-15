Anuel le envió indirecta a Karol G: “estás con Feid, pero sabes eres mía”

En el 2021, Karol G y Anuel sorprendieron a sus seguidores al anunciar su ruptura después de casi tres años de relación. Los cantantes se conocieron en el 2018 durante el rodaje del video de Culpables, su primera colaboración. Al principio, mantuvieron su relación lejos de la opinión pública. De hecho, cuando lanzaron su segunda canción Secreto, contaban la historia de una pareja feliz que llevaba el romance en secreto, que muchos relacionaron con la suya.

Cuando anunciaron su ruptura, ‘La Bichota’ emitió un comunicado en sus redes sociales desmintiendo que se tratara de una infidelidad como se había rumorado en redes. “Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tener que hacerlo ante millones de personas. Por mucho tiempo, tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing ni hoy, ni hace casi tres años que todo comenzó”, dijo.

¿Qué pasó con Anuel y Karol G?

Al poco tiempo de la ruptura, Anuel se dejó ver en una nueva relación sentimental, en esa oportunidad con ‘Yailin, la más viral’. Aunque parecía estar muy enamorado, sus seguidores aseguraban que no había olvidado a la antioqueña.

Desde entonces, pese a que se casó con Yailin, con quien tuvo a su hija Cattleya y de quien se separó a los pocos meses, el boricua ha aprovechado sus conciertos para enviarle indirectas a la paisa, dejando en evidencia que, aunque han pasado cuatro años desde que terminaron, todavía la recuerda.

Recientemente, durante una presentación, el cantante volvió a ser tendencia y a generar polémica por sus palabras. Cambió la letra de Corazón roto para lanzarle una indirecta a su ex. “Lo rico que te comía, estás con Feid, pero sabes que eres mía. Me monté en el remix porque todavía pensando como los locos que si no es tu cuerpo más ninguno toco”.

Con ese video, Anuel dividió opiniones en redes sociales: “Anuel todavía la quiere a la bebecita”, “no me quiero imaginar cómo se sentirá su mujer cuando escuche eso”, “tremendo ejemplo de hombre casado y cantándole a la ex porque está dolido”, “que ese inmaduro pase la página ya. Han sido años y ella está más feliz ahorita sin él”, “la Bichota y Feid bien felices porque para él sonar los tiene que mencionar...qué pecado”, “pues no tan rico querido, porque está con otro… y nada más y nada menos que con Feid. Perdiste hace rato hijo”, “le toca pegarse del mismo tema porque no es tan popular, ni tan top como Karol y Feid”.