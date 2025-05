Anuel reaccionó a palabras de Karol G sobre su relación, a la que llamó “infierno”

El lanzamiento del nuevo documental de Karol G estuvo empañado por la controversia que despertó uno de los adelantos de la producción. En las imágenes, compartidas durante el evento de lanzamiento, se escucha a la cantante hablar sin filtro sobre el noviazgo que sostuvo con Anuel AA por casi tres años.

"En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, aun cuando yo me despertaba y sentía como que me iba a morir. Yo sentía que, como persona, no tenía ningún valor; no podía ver el éxito y tampoco podía ver la grandeza. Yo sí sentía que era algo de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir. Entonces uno lo que está haciendo es sufrir. Uno sufriendo, pero no se quiere ir para no sufrir. Era una pesadilla ¡Fue un infierno!”, expresó ‘La Bichota’.

¿Qué dijo Anuel AA sobre el mensaje de Karol G?

En medio de la ola de reacciones que despertó la colombiana con sus palabras, se conocieron unas cortas declaraciones del puertorriqueño, quien fue consultado por Alofoke Radio sobre esta situación.

“Me ha escrito todo el mundo, pero no he visto nada. Si estuve con ella y duramos todo ese tiempo... yo no tengo nada más que decir. Que una mujer hable de un hombre es normal, pero que un hombre hable de una mujer es para que le pongan tetas”, expresó Anuel AA, restando importancia a lo dicho en su contra.

Anuel opina sobre las palabras de Karol G en su documental pic.twitter.com/72BkrFTlkx — SyrupDrip27🐶💔 (@SyrupDrip27) May 2, 2025

A pesar de la tranquilidad con que ‘Doble A’ le respondió a Karol G, hay quienes esperan que su verdadera respuesta llegue a través de una nueva canción. Sin embargo, por ahora todos son especulaciones.

¿Por qué terminaron Anuel y Karol G?

En febrero de 2021, los artistas confirmaron su separación tras casi tres años de relación. Aunque ninguno quiso dar declaraciones detalladas, ambos recurrieron a sus redes sociales para compartir su versión y negar los rumores que hablaban de infidelidades.

“Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tener que hacerlo ante millones de personas. Por mucho tiempo, tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos”, escribió Karol G a través de un mensaje que publicó en redes sociales, subrayando que la ruptura no se debió a terceras personas. Por su parte, Anuel también pidió respeto y aseguró que entre ellos no había resentimientos.

La pareja explicó que intentaron proteger su relación de la exposición mediática y siempre evitaron usarla como herramienta de marketing. Según lo poco que dejaron entrever, los compromisos personales y profesionales, sumados al desgaste natural, habrían marcado el fin del noviazgo.