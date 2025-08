¿Anuel y Yailin volvieron? Video compartiendo juntos desata rumores

Una de las relaciones más polémicas del mundo de la farándula fue la de Anuel y Yailin. Los cantantes se casaron en el 2022, pero a los pocos meses se divorciaron en medio de un escándalo por supuesto maltrato de parte del ex de Karol G hacia la dominicana, mientras ella estaba en embarazo de su hija.

Asimismo, a través de redes sociales ‘Yailin, la más viral’ acusó al cantante de no responder económicamente por su hija. En varias oportunidades lo llamó “mal padre”, e incluso aseguró que, desde el día del parto, supuestamente no había vuelto a ver a la niña.

Reencuentro de Anuel y Yailin

Aunque, aparentemente, Anuel y Yailn habían quedado en muy malos términos, todo parece indicar que eso quedó en el pasado. En las últimas horas, la también creadora de contenido dominicana sorprendió al publicar unas historias en su Instagram, donde tiene 12 millones de seguidores, compartiendo con su ex.

En las imágenes aparece ella grabando con su celular mientras el boricua juega con su hija. Luego, posteó una foto de la niña con él y junto a ella escribió: “besito a papi”.

Sin embargo, no fue lo único, horas después publicó una historia disfrutando de un concierto de Anuel en el Estadio Quisqueya de República Dominicana. Yailin estuvo en la zona VIP del concierto y, además, se escucha coreando las canciones de su exesposo.

Aunque no hubo ninguna muestra de amor entre ellos, ese encuentro deja en evidencia una buena relación entre los dos. No obstante, en redes sociales se ha rumorado que, posiblemente, habrían regresado. “Aquí los que quieren que regresen”, “la familia que la gente no quiso”, “¿Anuel después del concierto llego a donde la yaya y compartieron con su hija? Jajajaja pa los que decían que las ignoró”, “el final feliz que todos queríamos”, “Yailin te felicito, no pongas la niña en contra de su papá, los niños son inocentes de nuestros errores”, “yo quedé mínimo común múltiplo con esa historia de Yailin en Instagram”, “siempre los quise así a los tres juntos”, “esto Anuel lo hace para que su público lo siga queriendo por buen padre, todo es show. Y le ayuda a Yailin para que siga facturando para no pasarle mantenimiento a la bebé”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.