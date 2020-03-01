⁠Asesino de John Lennon confesó, luego de 45 años, por qué mató al artista

Frente al emblemático edificio Dakota, donde vivía junto a su esposa en Nueva York, John Lennon fue abatido a tiros el 8 de diciembre de 1980. El artista regresaba de una grabación cuando fue atacado por Mark David Chapman, un hombre de 25 años, quien horas antes se había acercado al músico para pedirle un autógrafo.

La repentina muerte de Lennon causó una profunda tristeza en el mundo de la música: miles de fans se unieron para rendirle homenaje y despedir al músico que promovió la paz y el amor a través de sus canciones como Imagine y Give Peace a Chance.

¿Por qué asesinaron a John Lennon?

45 años después de la muerte del cantante, Mark David Chapman volvió a hablar sobre las razones que lo motivaron a dispararle al artista. Ante la junta de libertad condicional del Green Haven Correctional Facility, en el condado de Dutchess, Nueva York, el confeso asesino habló durante una audiencia que se llevó a cabo a finales de agosto.

The New York Post publicó las palabras que habría dicho el criminal. “Esto fue por mí y solo por mí, desafortunadamente, y tuvo todo que ver con su popularidad. Mi crimen fue completamente egoísta”.

De igual manera, reconoció que lo hizo por ganar reconocimiento. “Quería ser famoso, ser algo que no era. Y luego me di cuenta de que había un objetivo aquí: no tenía que morir; podía ser alguien. Había caído tan bajo”.

Fueron varios meses haciéndole seguimiento al músico. Varias noches lo esperaba a las afueras de su casa, pero Lennon no aparecía. Finalmente, logró su objetivo: “La mañana del 8 de diciembre simplemente lo supe. No sé cómo, pero supe que ese sería el día”, dijo.

Después de medio siglo, el confeso asesino aseguró que en el centro penitenciario en el que se encuentra se dedica a jugar voleibol con otros reclusos, a leer la Biblia y cada vez que tiene la oportunidad, a mantener el contacto con su esposa, con quien lleva 46 años de casado.

“Ya no tengo ningún interés en ser famoso. Pónganme bajo la alfombra, en cualquier lugar. No quiero ser famoso nunca más. Aquí estoy, viviendo mucho más tiempo, y no solo su familia, sino también sus amigos y los fans… les pido perdón por la devastación que causé. En ese momento no pensé en ellos, no me importaba”, habría dicho en la audiencia.

En 14 oportunidades, Chapman ha solicitado la libertan condicional, pero las autoridades han concluido que, en ningún momento, él ha mostrado “remordimiento genuino ni empatía significativa” hacia su víctima, por lo que le ha sido rechazada. Por ahora, debe pasar al menos dos años más en prisión para solicitar nuevamente la libertad condicional.