Así descubrió Obvidio, de ‘Sábados Felices’, infidelidad de su ex con famoso cantante

Carlos Andrés Mejía, mejor conocido como Obvidio, concedió recientemente una entrevista en la que confesó que fue víctima de una infidelidad por parte de una conocida periodista, quien hasta ese momento fue su pareja. Además, el humorista de Sábados Felices reveló que la tercera persona en su relación fue un cantante mexicano.

Te puede interesar: “Me botaron por mala presentadora”, Katherine Porto sobre su salida de ‘También Caerás’

¿Cómo se enteró Obvidio de que le eran infiel?

En una charla que tuvo con el podcast Sin Filtros, el antioqueño aseguró que las pruebas de la infidelidad llegaron a él sin estarlas buscando y de forma inesperada.

“Ella iba a hacer una entrevista con un cantante de música popular, mexicano y muy famoso, entonces le pregunté si quería que la acompañara y me dijo que no porque no sabía si me dejaban entrar. Yo le recordé que tenía carné de Caracol y que podía entrar, entonces quedó como... Ahí yo le dije: ‘Mentiras, ¿usted cree que me voy a poner de tóxico? Hágale, todo bien, vaya disfrute’”, explicó inicialmente, aunque se reservó el nombre de los implicados en su relato.

Según Obvidio, estaba en el baño de su apartamento, donde la mujer solía dejar cargando su teléfono celular, cuando se percató de una notificación que llegó en ese preciso momento y que, para su sorpresa, dejó en evidencia parte de una conversación con el mismo artista al que su pareja iba a entrevistar en próximas horas.

“Estaba ahí cuando le llega un mensaje que decía: ‘Sí, qué rico ¡Por fin!’, y quedé como ‘ok’. Yo no soy de revisar celulares, pero es que eso ahí era inevitable, ¿no? Sobre todo, porque era del mismo hombre al que justo ella iba a entrevistar. Cuando llego y leo de ahí para arriba me doy cuenta de que todo lo tenían planeado. Venían hablando desde hace tiempo”, agregó el también actor y locutor de Tropicana, quien, a pesar de la evidencia que encontró, permitió que ocurriera dicho encuentro.

A la mañana siguiente, Carlos Andrés Mejía fue al apartamento de su exnovia y se dio cuenta que no le contestó mensajes ni llamadas en toda la noche porque estuvo de fiesta, tal y como lo indicaban los mensajes que él leyó previamente. Teniendo en cuenta que la periodista negó haber sido infiel, el humorista le solicitó que le dejara ver su celular, pero ella se negó rotundamente.

Lee también: Así reaccionó hijo de Giovanny Ayala al ver video de la pelea con Ciro Quiñones

Después de este doloroso episodio, el integrante de Sábados Felices se dio a la tarea de “hacer el duelo en la relación” que, tiempo después, él mismo terminó tras estar seguro de que ya no sentía nada especial por esa persona. Además, recordó que ahora tiene una nueva y sana relación amorosa con una “mujer increíble y maravillosa”.