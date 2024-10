La actriz que salió de ‘También Caerás’ por “mala presentadora”

También Caerás fue un programa de humor que gozó de bastante popularidad durante sus 15 años al aire, entre otras razones, por ser el único formato de bromas con cámara oculta en la televisión colombiana. Además, tuvo entre su equipo de presentadores a reconocidas figuras, como César Escola, Hernán Orjuela, Mónica Fonseca, Mary Méndez y también a una conocida actriz que salió por “mala”.

La mala experiencia de Katherine Porto en ‘También Caerás’

Corría el año 2003 cuando la cartagenera llegó a probar suerte en el programa del canal Caracol, luego de debutar en televisión como presentadora de un noticiero regional de su ciudad natal. Sin embargo, al poco tiempo dejó de aparecer en pantalla y nunca se habló sobre el motivo de su salida.

Más de dos décadas después, Katherine Porto se animó a resolver las dudas sobre lo ocurrido en También Caerás. Lo hizo a través de una entrevista que concedió a Pulzo.

“Cuando fui a presentar casting en RCN me pidieron algunas pruebas de mi presentación. Yo estaba presentando ‘También Caerás’, pero me echaron por mala presentadora (...) Fue lo primero que hice a nivel nacional cuando llegué a Bogotá y me botaron por mala presentadora, eso me dijeron”, aseguró la mujer de 47 años quien, en aquella ocasión, pasó a presentar La isla de los famosos.

Años más tarde, Katherine Porto se dio la oportunidad de desempeñarse como actriz, profesión en la que brilló como parte de La viuda de la mafia (2004), Hasta que la plata nos separe (2006), Tierra de cantores (2011), La prepago (2013), La viuda negra (2015), Pasión de Gavilanes (2022) y otras producciones para la ‘pantalla chica’. Además, ha participado en tres películas: El Jefe (2011), Uno al año no hace daño (2014) y Uno al año no hace daño 2 (2015).