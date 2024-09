Así luce actualmente ‘Totoy’, el hijo de ‘Los Reyes’. Presumió su increíble cambio

Los Reyes es el título de una telenovela colombiana que se estrenó en junio de 2005, a través de la señal de RCN Televisión, y que consiguió altos niveles de audiencia en su primera emisión. Tanto así que se retransmitió en otros países de habla hispana, así como dos veces más en el mismo canal.

La producción contó con un reconocido elenco de actores, como Enrique Carriazo (Beto Reyes), Geraldine Zivic (Natalia Bernal), Diego Trujillo (Emilio Iriarte) y Jackeline Arenal (Yoli González). Sin embargo, también debutaron algunas caras nuevas, como Endry Cardeño o Issac Montealegre, quienes dieron vida a Laisa y ‘Totoy’, respectivamente.

¿Qué pasó con el actor que hizo de ‘Totoy’ en ‘Los Reyes’?

Aunque la mayoría del elenco continuó su trabajo en otras producciones, el niño que dio vida a ‘Totoy’ no volvió a trabajar en televisión y muchos le perdieron el rastro al joven actor.

Durante su adolescencia, Montealegre desarrolló su gusto por la música y es a eso, precisamente, a lo que se dedica en la actualidad. Conocido artísticamente como Issacx, empezó a apostarle al reguetón desde hace poco más de un año, cuando estrenó su canción Condena.

Además, de acuerdo con su descripción de Instagram, el actor de Los Reyes es padre de dos niñas.

La amarga experiencia que Endry Cardeño vivió en ‘Los Reyes’

Aunque esta producción del canal RCN fue su trampolín a la fama, la actriz tuvo que enfrentar duros momentos durante las grabaciones, sobre todo por ser una mujer trans. Por ejemplo, hace poco recordó la experiencia que vivió cuando la quisieron reemplazar por una ‘doble de piernas’.

“Fui despojada de mi vestido porque no había más, para ponérselo a una doble de piernas sin la producción siquiera haberme visto a mí o a mis piernas, ni saber cómo me iba a desenvolver en esa escena. A Laisa Reyes le doblaron las piernas una vez y fue mi primer día de grabación, que fue el peor día de mi vida porque no solo pasé por una situación bochornosa en vestuario y maquillaje, sino que mi productor amenazó con quitarme el personaje (...) Es de las cosas más incómodas y dolorosas que viví en mis principios como actriz”, aseveró Endry Cardeño, quien no ha sido la única en hablar de su participación Los Reyes, pues Marilyn Patiño contó que renunció por malos tratos.