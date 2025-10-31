Así respondió Hassam a Valentina Taguado por comentario sobre su lucha contra el cáncer

El comediante colombiano Hassam se pronunció recientemente sobre un chiste hecho por Valentina Taguado que involucró su historial de salud, generando atención en redes y medios locales.

Las declaraciones del humorista surgieron durante la grabación de un video junto a Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025, en el que ambos prepararon una receta típica de las fiestas decembrinas. Sin embargo, el diálogo no se limitó a la cocina y dio espacio a comentarios sobre su vida personal y su trayectoria profesional.

En un adelanto compartido por Bergonzi, Hassam abordó su reciente salida del programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, del Canal RCN, donde trabajó junto a Valentina Taguado y Johanna Velandia. Allí, el comediante reiteró la versión que entregó inicialmente: su retiro estuvo relacionado con problemas de salud. Sin embargo, en esta ocasión agregó algunos datos extra.

“La última vez que salí de un trabajo fue porque me enfermé. Tenía que madrugar mucho, pero uno cuando madruga a divertirse o a hacer lo que a uno le gusta, es como madrugar a pasear. Sin embargo, cuando empiezas a levantarte a hacer algo que no te está llenando y que no te está dando paz, el cuerpo lo va a reflejar”, expresó.

La respuesta de Hassam al chiste de Valentina Taguado sobre su lucha contra el cáncer

En otra parte de la conversación, Gerly Hassam Gómez (nombre de pila) se refirió a los chistes que se han hecho sobre el cáncer que padeció hace tiempo: “Hay que ser muy m*lparido en la vida para burlarse de una persona que ha tenido cáncer. Así esté curado o así no esté curado”.

Aunque no nombró directamente a Valentina Taguado, el comentario del humorista haría referencia a un fragmento del show de comedia Todo se Vale, en el que Taguado y su amiga Valeria Aguilar hicieron un comentario al respecto:

“Si alguien ha escuchado ¿Qué hay pa dañar?, sabe que hasta hace poquito nos enteramos de que Hassam tiene novia. Y yo toda: ‘¿Cómo así? Si somos amigos de hace rato. ¿Cuánto llevan?’, y me dijo que dos años. Entonces le pregunté que cómo se llama talo cómo le dicen, y yo, dizque: ‘quimio, porque es la única que te come’”.

El comentario de Valentina Taguado generó polémica, teniendo en cuenta que Hassam enfrentó en el pasado un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas de la médula ósea. Razón por la que el pronunciamiento del comediante ha sido interpretado como una defensa frente a burlas que, según él, cruzan límites personales y de respeto.

