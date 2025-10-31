Hassam renuncia a ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ tras recibir complejo diagnóstico médico

En la tarde de este31 de octubre, Gerly Hassam Gómez confirmó al público su renuncia al programa ¿Qué hay pa’ dañar?, formato digital del Canal RCN en el que compartía con Valentina Taguado y Johana Velandia. Tras varias semanas de ausencia que desataron rumores entre sus seguidores, el humorista publicó un video en su cuenta de Instagram para explicar públicamente las razones de su salida y cortar con la especulación.

En los primeros minutos del clip, el comediante dejó claro que su retiro no responde a conflictos con la producción ni a nuevos proyectos laborales: la decisión responde a un diagnóstico de enfermedad crónica que requiere prioridad médica y reposo.

¿Qué le pasó a Hassam y por qué se va de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’?

En su publicación, el bogotano de 48 años habló de la comunicación que tuvo con el equipo del programa y del deseo de evitar que circulen versiones que incomoden a su familia o a él. “Ya tuve una comunicación directa con la producción de Qué hay pa’ dañar. Quiero evitar comentarios que incomodan o que especulan. He recibido muchos mensajes preguntándome sobre el proceso y sobre el proyecto”, expresó inicialmente.

Hassam también relató que a mediados de octubre su salud sufrió un deterioro súbito: “El 13 de este mes estuve a punto de un coma diabético. Yo era prediabético, pero se me disparó la insulina de una forma loca: el día 14 amanecí con 410 en el glucómetro. Entonces tuvo que venir un médico a la casa, me tomó la glucometría y me dijo: ‘No, arranca ya para urgencias’”. El humorista fue hospitalizado y permaneció varios días mientras los médicos estabilizaban sus niveles.

Tras una serie de exámenes y revisiones, explicó, recibió el diagnóstico formal de diabetes mellitus insulino-dependiente con complicaciones múltiples, también conocida como diabetes tipo 1. Esta condición, según él, se relaciona con el historial de salud que ha hecho público en ocasiones anteriores, incluido su tratamiento por mieloma y las quimioterapias que enfrentó.

Hassam aseguró que, tras conversar con recursos humanos y la producción, ambas partes llegaron a un acuerdo para formalizar su renuncia: “Hay un contrato con el canal que ellos han cumplido a cabalidad. De hecho, ya me dio pena porque en estos días me consignaron, y yo les dije: ‘No, no me gusta cobrar por algo que no estoy haciendo’”.

Por último, el también exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia mencionó que su prioridad ahora no es el trabajo, sino completar controles médicos, biopsias y citas con especialistas, entre ellas una cita con su oncólogo.

Por ahora, Hassam se retira del proyecto con dolor, pero con la intención de enfocarse en su tratamiento y evaluación médica, y con la posibilidad de volver cuando su salud lo permita. “Dejo este video para que no especulen y para que otros medios no hagan noticias como las que suelen hacer”, concluyó.