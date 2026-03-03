Así se ve hoy la niña del meme de cara confundida. Ella es Chloe Clem: “Una leyenda”

En 2013, un video casero que apareció en YouTube transformó por completo la vida de una familia estadounidense. En las imágenes, dos niñas reaccionaban a una noticia inesperada: ¡irían a Disneyland! Mientras la hermana mayor se desbordaba en lágrimas de alegría, la menor miraba a la cámara con una mezcla de confusión, incredulidad y un toque de sarcasmo. Esa niña era Chloe Clem. Su expresión, capturada en cuestión de segundos, se convirtió en uno de los memes más icónicos de la historia de internet.

¿Quién es Chloe Clem, la niña del meme?

La imagen fue compartida millones de veces en Facebook, Twitter y Tumblr, y durante años se utilizó para expresar dudas, ironía o sorpresa ante situaciones absurdas. El video original fue subido por su madre, Katie Clem, con el título “Lily’s Disneyland Surprise”. Sin imaginar el impacto que tendría, la familia observó cómo la expresión de Chloe comenzaba a circular de manera independiente, convirtiéndose en un fenómeno viral. A diferencia de otros fenómenos digitales que desaparecen rápidamente, el meme de Chloe ha trascendido generaciones.

Chloe nació el 30 de noviembre de 2010 en el estado de Utah, en Estados Unidos y tenía dos años cuando se hizo viral. Recientemente publicó un nuevo clip en sus redes sociales anunciando su regreso: “Hola, chicos, ¿adivinen quién soy? Soy Chloe. Estoy de vuelta”.

En ese video, Chloe comparte lo que ha significado para ella crecer después de esa fama repentina que llegó cuando era solo una niña. Mencionó que se mudó de Arizona a Tennessee y que está adaptándose a esta nueva etapa de su vida, reconstruyendo su rutina diaria y haciendo nuevas amistades. Ahora está en su primer año de secundaria y dice que disfruta mucho del baloncesto; es fan de los Golden State Warriors y tiene una admiración especial por Stephen Curry. Además, es una gran aficionada al anime, con series favoritas como Jujutsu Kaisen, My Hero Academia y Naruto.

Actualmente, tiene una presencia activa en las redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok, donde comparte momentos de su día a día, sus viajes y todo lo relacionado con su vida como adolescente. Aunque no se dedica a la creación de contenido a tiempo completo, ha estado involucrada en campañas publicitarias y colaboraciones digitales gracias a su popularidad como figura viral.