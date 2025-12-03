¿Quién es ‘La niña del desastre’ que se convirtió en meme? Así se ve hoy

Desde el 2005 ha circulado en redes sociales de todo el mundo una particular imagen que terminó siendo un meme utilizado por millones de personas. Se trata de una niña identificada como Zoë Roth, quien, con una expresión traviesa, para muchos casi malévola, mira a la cámara mientras, de fondo, una casa parece estar en llamas. Para ese entonces, la niña tenía cuatro años. Su padre capturó ese momento en lo que, en realidad, era un simulacro de incendio llevado a cabo por los bomberos en su ciudad natal, en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Han pasado viente años y la imagen siendo editada en montajes que muestran catástrofes históricas, accidentes, destrucción ficticia o cualquier contexto humorístico o satírico.

¿Qué pasó con “La niña del desastre”?

La fotografía provocó risas por la expresión de la niña, que mezcla inocencia y un toque siniestro, junto con el incendio de fondo. Así nació el meme conocido como “Disaster Girl” (La niña del desastre).

En una oportunidad, Roth contó en The New Tork Times que todo comenzó cuando esa tarde ella y sus padres veían televisión en la sala de su casa. De repente, escucharon las sirenas de los bomberos y salieron a ver qué estaba ocurriendo. “Como a dos cuadras de nuestra casa había humo saliendo y fuimos a ver qué pasaba”, recordó.

Por la actitud que tenían los bomberos, conocieron que los dueños de la casa en llamas la habían donado para que la incendiaran e hicieran ese simulacro: “Mi padre estaba haciendo fotos de la casa y entonces me dice que era el momento de sonreír. Me pide que sonría y por eso es que hago esa cara, porque era como yo sonreía, la cara que ponía para sonreír, en ese entonces”.

Así se ve hoy “La niña del desastre”

Después de años de que su rostro estuviera en todas partes en las redes sociales, Roth decidió tomar las riendas de su propia imagen. En 2021, vendió la fotografía original como un NFT (token no fungible) y logró recaudar cerca de 500 mil dólares. Con ese dinero, buscó pagar sus deudas universitarias, ayudar a su familia y hasta donar una parte. Un coleccionista llamado @3FMusic fue el que pagó la suma, a través de criptomonedas.

Hoy, ya como una joven adulta, Roth lleva una vida bastante discreta. Aunque muchos la conocen como “La niña del desastre”, ha estado reconstruyendo su vida más allá del meme. En sus redes sociales, aparece estudiando, viajando y compartiendo momentos cotidianos, todo con una actitud reflexiva sobre la fama inesperada que le trajo esa imagen.

“La gente que está en los memes y se vuelve viral es una cosa, pero la forma en la que internet se ha aferrado a mi foto y la ha mantenido viral, ha mantenido su relevancia, es una locura para mí”, dijo para el medio de comunicación mencionado anteriormente.