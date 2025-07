Así se veía Gero del ‘Desafío Siglo XXI’ cuando estuvo en ‘La Voz Kids’

Uno de los participantes de esta temporada del Desafío Siglo XXI que más ha llamado la atención es Gerónimo Ángel, hijo del exfutbolista Juan Pablo Ángel. El desafiante conforma el equipo Beta, y además de deportista, también se ha desempeñado como cantante, compositor, actor y bailarín.

Gero Ángel en ‘La Voz Kids’

Cuando tenía 13 años, el joven argentino se presentó en La Voz Kids Colombia, en la edición en la que Andrés Cepeda, Fanny Lu y Maluma eran los jurados. Para ese entonces, el hijo mayor de Juan Pablo Ángel hizo su audición a ciegas con el tema No one de Alicia Keys.

“El fútbol me ha dado prácticamente todo, me ha dado la oportunidad de conocer varios países. Si hubiera nacido acá no hubiera encontrado el mismo amor por lo que yo hago, hubiera sido una réplica de mi papá. Vivir fuera del país me abrió muchas oportunidades de hacer otras cosas, no solamente el fútbol, en vez de moverme en una cancha, de hacer goles, a mí me gusta moverme en un escenario y cantar, bailar, y todo eso. Esas son mis verdaderas pasiones”, dijo en ese momento.

Desde siempre, Gero, como le dicen de cariño ha recibido el apoyo de sus padres en cada uno de sus proyectos. Sus amigos y seguidores se han referido a su participación en el Desafío, destacando no solo sus habilidades y destrezas en el campo de juego, sino también su forma de ser: “Amo a Gero, me encanta su manera de ser y es una ficha buena en el Desafío, él es un ser muy especial”; qué de malas que esté en ese equipo tan malo en el Desafío, pero es un guerrero en las pruebas”, “Gero lo ha hecho increíble, y ahora, canta... ¡No me lo esperaba! Ojalá llegue muy lejos”, “el único que da la talla a nivel competitivo en Beta”, “canta hermoso”, “él es increíble, merece llegar lejos”, “es el rey de la pista de agua y la pista de aire”, “canta muy bien”, “ese sí es Gero, eso sí es voz y talento”, “hermosa voz”.

¿Qué opina Juan Pablo Ángel de la participación de Gero en el ‘Desafío’?

El deportista y cantante respondió a quienes lo han cuestionado por participar en el Desafío siendo cantante y bailarín: “me metí al Desafío porque es una experiencia única, es un reto que se enfrenta uno para retarse como deportista, pero es una experiencia de la que uno aprende mucho de uno mismo y creo que eso es muy importante”.

Sobre lo que opina su papá, dijo: “él es una persona que siempre ha estado en mi vida, es un maestro para mí, me ha enseñado mucho, detrás de mí en todas las decisiones que yo tomo, con el Desafío súper pendiente, me apoya mucho, me dijo que lo más importante es que yo de el 100%”.