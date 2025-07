Exparticipante del ‘Desafío The Box’ está en UCI: “permanece intubada”

Margoth Salazar es recordada por haber sido parte del equipo Gamma, del Desafío The Box 2023. La deportista estuvo poco tiempo por una lesión que sufrió en una de las pruebas; sin embargo, era considerada una de las más fuertes de la competencia.

¿Qué le pasó a Margoth Salazar, exparticipante del ‘Desafío’?

Este fin de semana en La Red, programa de entretenimiento de Caracol Televisión, el presentador Carlos Vargas informó que Margoth Salazar, una de las deportistas que conformó el equipo Gamma en la temporada del 2023, se encuentra delicada de salud.

“Margoth Salazar se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos tras sufrir una grave complicación de salud. Todo esto comenzó con una infección intestinal que se agravó y obligó a una cirugía de urgencia”, dijo inicialmente.

Luego, aseguró que, posteriormente, le fue diagnosticado otro problema de salud: “pero eso no es nada, durante el procedimiento le fue diagnosticada una peritonitis y además las heridas no lograron cerrar. Debido a esto fue sometida a un drenaje, y tres días después tuvo que entrar nuevamente al quirófano por nuevas complicaciones. Desde entonces, permanece intubada”, agregó el presentador.

Pese a su delicado estado de salud, Margot ha tenido una mejoría: “hasta hoy se ha presentado una leve evolución. Sus heridas han comenzado a cerrar, lo que permitiría reducir la sedación en los próximos días”.

Por ahora, se desconocen más detalles de la evolución de la exdesafiante. Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes deseándole una pronta recuperación: “Dios te bendiga, te acompañe y derrame sanidad y una pronta recuperación”, “recupérate pronto”, “fuerza Margot desde Venezuela. Fuiste una dura en el Desafío”, “eso es fuerte, la compadezco con fuerza vas a salir de eso con el nombre de Dios”, “Dios la proteja y la salve de todo mal y peligro”.

¿Quién es Margoth Salazar?

Su nombre completo es Lina Margot Salazar y es la única mujer entre cuatro hermanos. A los 16 años salió de su casa y se fue a vivir a Pereira donde estudió Arquitectura, mientras tanto, desarrolló su pasión por el entrenamiento físico y cuando se graduó, regresó a Buenaventura, su tierra natal, con la intención de diseñar su propio gimnasio. Su padre lo construyó y se convirtió en el negocio familiar. La deportista se formó en el Sena como instructora y a través de sus redes sociales muestra su trabajo y su pasión por el ejercicio.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Su paso por el Desafío The Box fue corto, pues en el capítulo 11 tuvo una fuerte caída que le ocasionó su salida repentina del programa. “Solo Dios sabe cuán difícil ha sido. Y aunque me ven en historias sonriendo, entrenando y amando la vida, la verdad no ha sido fácil”, dijo en ese momento en sus redes sociales.

“Lo que están viendo fue una toma de una resonancia magnética-artroresonancia con contraste (hace unos 20 días) es un examen especial que ayuda a mirar las articulaciones de la rodilla y otras cosas. El resultado que salió no fue positivo, tuve una complicación y para resumirles debo entrar nuevamente en un proceso quirúrgico obligatorio o no volveré a recuperar la movilidad de mi rodilla izquierda”, agregó.