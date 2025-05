B King desmintió romance con Karina y reveló por qué terminó con Marcela Reyes

Tras ser acusado públicamente de serle infiel a Marcela Reyes, el cantante B King (Bayron Sánchez), ex pareja de la DJ, habló públicamente sobre los motivos detrás de su ruptura. Además, respondió a la versión que lo vincula sentimentalmente con la modelo Karina García.

¿Por qué terminaron Marcela Reyes y B. King?

En una entrevista que concedió a Buen Día Colombia, el artista urbano aseguró que guardó silencio durante mucho tiempo por respeto a su expareja, pero las recientes acusaciones en su contra lo obligaron a pronunciarse.

“He tratado de ser muy medido porque soy un caballero y no me gusta hablar de una mujer, menos de una con quien viví momentos muy bonitos. Sin embargo, soy consciente de que me quedé callado ante muchas cosas, pero debido a tanto matoneo con el que perjudican mi nombre, no puedo callar más”, expresó inicialmente.

Según B. King, durante la relación con Marcela Reyes enfrentó situaciones difíciles relacionadas con el consumo de sustancias, lo que derivó en fuertes diferencias entre ambos. Además, afirmó que los problemas se hicieron más grandes en el momento en que no quiso aparentar que tenían “una familia feliz”.

“Cuando iniciamos la relación, el único mal hábito que yo tenía era fumar marihuana, mientras ella venía con otro hábito que era consumir tusi. Yo no conocía esa droga y me quedé enganchado por mucho tiempo. Esa situación hizo que este no fuera un amor tan real o tan limpio, ni que se pudiera vivir en paz o en un ambiente tranquilo. A mí, de una u otra manera, me tocaba andar ‘anestesiado’ porque vivir ahí era un circo”, explicó en su charla con el matutino del Canal RCN.

Aunque el cantante admitió que vivió momentos buenos junto a Marcela Reyes, también advirtió que, con el tiempo, su percepción cambió: “Fue un amor muy bonito en ese entonces, pero con el tiempo me di cuenta de que yo era el único que realmente estaba enamorado (...) Era que estaba... no sé, como enyerbado, pero ahora me quito el velo y digo como uy qué fue eso”.

Por último, el hombre de 31 años desmintió que la ruptura haya sido por decisión de ‘La reina de la guaracha’, como se le conoce a su exesposa. “Ella no fue la que me dejó a mí, ella me puso condiciones y yo preferí irme. Me pidió que estuviera más tiempo en la relación, pero, sobre todo, que le metiera más tiempo a la película que ella tenía montada del esposo y la esposa feliz, pero yo ahí ya no tenía nada qué hacer, ya no quería estar ahí”.

¿B. King le fue infiel a Marcela Reyes con Karina García?

Frente a los rumores de una supuesta infidelidad con la participante de La casa de los famosos, Bayron Sánchez fue tajante: “Jesús es testigo de que eso nunca pasó. Obviamente, como Karina está en su mejor momento y la está rompiendo, pasa algo que yo llamo ‘arañar likes’, de cuando quieren aprovecharse del momento de alguien, en este caso de su amiga. Aunque yo diría que Marcela no es su amiga, me parece que es más bien un peligro para ella, porque una persona que tiene poder en las redes y lo usa para salir a difamar puede hacerlo, incluso, matar a uno”.

B. King también denunció que, a pesar de estar en un proceso de recuperación personal, Marcela Reyes habría intentado afectar su carrera profesional.

“Yo ya llevo 3 meses limpio y feliz, respirando paz y recuperando la persona que era hace años (...) También quiero pedirle públicamente que no llame a las personas a pedirles que no me den trabajo. Yo soy un chamaquito 1A y me porté re bien con ella, entonces eso no se hace, uno no le quita la comida de la mesa a la gente”, concluyó.