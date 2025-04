Ben Affleck explicó por qué sus hijos trabajan, a pesar de su gran fortuna

El actor y director Ben Affleck, famoso por sus papeles en películas como Batman, The Flash, entre otras, ha decidido inculcar una sólida ética laboral en sus hijos Violet, Fin y Samuel, a pesar de la considerable fortuna que él y su exesposa, Jennifer Garner, han acumulado. Aunque muchos podrían pensar que los hijos de celebridades viven sin preocupaciones económicas, Affleck ha elegido un enfoque diferente en la crianza, enseñándoles el valor del trabajo y la responsabilidad.

En una reciente entrevista para el programa Today with Jenna & Friends donde hablaba de su nueva película The Accountant 2, Affleck compartió que prefiere que sus hijos tengan experiencias laborales, sin importar su situación financiera. “Amas a tus hijos, quieres darles todo y hacer cualquier cosa por ellos, pero pienso que definitivamente no les haces un favor al no inculcarles que, si quieres algo significativo, tienes que trabajar", afirmó.

El tema surgió porque el ex de Jennifer López contó que su hijo Samuel le pidió unos tenis bastantes costosos que él se negó a comprarle. “Le dije: ‘Esos tenis cuestan 6 mil, ¿de qué estás hablando? ¿Qué vas a hacer?, ¿cortar el césped? ¿Tienes 6 mil? Me respondió: ‘Tenemos el dinero’. Le dije: ‘¡Yo tengo el dinero! ¡Tú estás quebrado!”.

¿Por qué Ben Affleck quiere que sus hijos trabajen?

En la misma entrevista, el actor se refirió a la importancia de inculcarle a sus hijos el valor del esfuerzo para obtener las cosas que quieren. “Mi hijo, de 13 años, está lidiando con esa realidad ahora mismo, al ver que no tiene zapatos en su armario. Bueno, sí tiene zapatos, pero no unos zapatos caros y extravagantes. Le digo: ‘Bueno, si quieres eso, puedes trabajar mil horas por el salario mínimo, y si trabajas mil horas, quizá no quieras gastarlo en un par de zapatos’”, dijo.

De hecho, los dos mayores ya han incursionado en el mundo laboral, razón por la que se siente muy orgulloso de lo que está pudiendo sembrar en ellos. “Los dos mayores tienen trabajo. De hecho, (Fin, de 16 años) acaba de conseguirlo, del tipo clásico, del adolescente trabajando en una tienda. La más grande, (Violet, de 19) que está en la universidad, está trabajando y tratando de conseguir una pasantía para el verano”, dijo en la mencionada entrevista.