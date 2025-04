Revelan que JLo habla con Álex Rodríguez, su ex, tras divorcio de Ben Affleck

La ruptura de Jennifer López y Ben Affleck ha sido uno de los más comentados en Hollywood. La cantante y el actor se divorciaron el año pasado, al parecer, por diferencias irreconciliables, tras dos años de matrimonio y más de 20 años de historia.

Los rumores de la crisis que enfrentaba la pareja comenzaron en mayo del 2024 cuando medios estadounidenses notaron que no habían vuelto a salir juntos, como solían hacerlo. Cada uno continuó con sus compromisos personales y profesionales, hasta que, finalmente, se confirmó que estaban en planes de divorcio.

En junio de ese mismo año pusieron en venta su mansión y, posteriormente, Affleck inició su nueva vida como soltero en una residencia situada en la zona angelina de Pacific Palisades. Pese a que ya no están juntos, Page Six reveló que “Tienen toda la intención de seguir estando en la vida del otro a pesar de no estar involucrados románticamente”.

Ben Affleck y Jennifer López. Fotografía por: Getty Images

“Mira, lo pasamos muy bien. Más importante aún, siempre pusimos a los niños al frente y en el centro de todo lo que hacíamos. Esto es lo que les diré sobre Jennifer y se los dije a algunos de mis colegas aquí el otro día, ella es el ser humano más talentoso con el que he estado, la más trabajadora y creo que la mejor artista del mundo hoy en día”, dijo Rodríguez en ese momento.

¿Por qué Jennifer López retomó contacto con Álex Rodríguez, su ex?

Antes de su romance con el actor de Batman, JLo estuvo comprometida con Álex Rodríguez, un reconocido exbeisbolista estadounidense. El motivo por el que le pusieron fin a su relación fue por falta de confianza y porque “funcionaban mejor como amigos”.

No obstante, habrían quedado en buenos términos. En los últimos días se ha rumorado que la expareja habría retomado el contacto. Álex habría sentido la necesidad de hablar con la intérprete de On the floor luego que ella volviera a la soltería.

“Alex aún se preocupa por ella”, habría asegurado una fuente cercana a RadarOnline.com, quien también afirmó: “Las rupturas, especialmente para alguien bajo los reflectores, nunca son fáciles y A-Rod solo quería asegurarse que Jennifer estaba reponiéndose. Él se preocupaba constantemente de que todavía había sentimientos burbujeando debajo de la superficie", mencionó la fuente sobre JLo y Ben Affleck.

Aunque esa fuente aseguró que no hay reconciliación entre Jennifer López y Álex, el exdeportista estaría brindándole apoyo a la cantante, quien estaría dolida y enojada luego que se viralizaran unas imágenes de Ben junto a Jennifer Garner, su exesposa, con quien se mostró muy cariñoso.