Beso entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo causa revuelo. Ex del cantante habría reaccionado

Durante las últimas semanas, los nombres de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ha estado en el centro de los titulares del espectáculo en varios países de Latinoamérica. Todo comenzó con la presencia constante de la actriz peruana en las fechas de la gira ‘¿Y ahora qué?’ del cantante español por Sudamérica: desde Colombia hasta Ecuador y Perú, Cayo fue vista acompañando al artista tanto entre bastidores como en público, lo que despertó especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo.

Los rumores sobre una relación sentimental entre Sanz y Cayo se intensificaron en horas recientes, tras protagonizar un beso en público que fue grabado y rápidamente viralizado a través de redes sociales.

Así fue el beso entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo

El momento ocurrió en Guayaquil (Ecuador). Durante el espectáculo que Sanz ofrecía en el Estadio Modelo, se observó cómo el intérprete se acercó al lateral del escenario donde se encontraba Stephanie y, ante la sorpresa del público, le dio un beso en la boca mientras la música seguía y los asistentes lo grababan con sus teléfonos.

Las imágenes comenzaron a circular en plataformas como TikTok e Instagram, acumulando miles de reproducciones en cuestión de horas y desatando cientos de comentarios entre quienes interpretaban ese gesto como una posible confirmación pública de que entre ellos hay algo más que una simple amistad.

Ese beso, además, se sumó a otras escenas de cercanía reportadas durante la gira: por ejemplo, en Perú se les vio tomados de la mano o abrazándose en un momento puntual del show, lo que reforzó la percepción de que hay una relación sentimental en desarrollo entre ambos artistas.

Por ahora, ni Alejandro Sanz ni Stephanie Cayo han emitido una declaración pública confirmando que son pareja, aunque diversos periodistas de espectáculos han señalado, en base a fuentes cercanas, que podrían llevar alrededor de un mes “conociéndose”.

La reacción de Candela Márquez, ex de Alejandro Sanz, al beso con Stephanie Cayo

A raíz de este suceso, la atención también se centró en la reacción de Candela Márquez, la ex pareja del cantante con quien Sanz terminó su relación a finales de 2025.

Según lo comentado en el espacio televisivo ‘El Tiempo Justo’, Candela conoce a Stephanie Cayo desde antes como amiga de Alejandro Sanz, y lo que habría sorprendido a la actriz española no es tanto la persona en sí, sino la rapidez con la que el español habría vuelto a ilusionarse tras haber señalado que necesitaba estar solo tras la ruptura.

En ese contexto, la periodista Leticia Requejo explicó que a Candela “no le habría sentado muy bien” ver cómo se desarrolló la situación, sobre todo teniendo en cuenta lo que Sanz habría expresado durante la separación.

