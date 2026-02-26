¿Alejandro Sanz y Stephanie Cayo son novios? La actriz ha acompañado al cantante a sus shows

Alejandro Sanz además de ser noticia por su reciente gira ‘¿Y ahora qué?’ también ha llamado la atención por su vida sentimental.

En diciembre pasado, trascendió que rompió con su novia, la actriz española, radicada en Estados Unidos, Candela Márquez. La pareja estuvo junta por 14 meses y ella lo acompañó en buena parte del comienzo de su tour de conciertos, que este año lo trajo a Colombia.

Hasta hace pocos días se creía que no había nadie en la vida sentimental del español, tras la reciente ruptura. Sin embargo, varios medios latinoamericanos y páginas de entretenimiento en redes sociales han comenzado a hablar de una naciente relación romántica.

Sanz estaría saliendo con la actriz peruana Stephanie Cayo, quien está radicada en Los Ángeles desde hace un buen tiempo.

Según las informaciones que se han reproducido en el ciberespacio, la también modelo de 37 años ha sido captada junto a Sanz en varios de sus recitales en América del Sur.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo estuvieron juntos en Colombia

La primera vez que habrían sido avistados juntos habría sido justamente en sus shows en Bogotá, los pasados 13 y 14 de febrero en medio de la celebración de San Valentín, luego el 21 de febrero en Guayaquil, Ecuador, al finalizar el recital de Sanz en el Estadio Modelo Alberto Spencer, las cámaras captaron al artista despidiéndose del público y retirándose del escenario de la mano de Cayo, una muestra de cariño y cercanía que disparó los rumores de romance.

Cayo también lo habría acompañado a sus conciertos en Perú, su país. A la salida del restaurante Maido, el programa Amor y Fuego lo abordó y se mostró dispuesto a hablar hasta que le preguntaron por la peruana. No dijo nada y se limitó a sonreír.

¿Quién es Stehpanie Cayo?

La actriz y modelo peruana se hizo muy popular en nuestro país luego de protagonizar la novela de Caracol ‘El Secretario’, donde compartió set con Juan Pablo Espinosa.

Stephanie ha estado vinculada al entretenimiento desde muy joven. A los 15 años estelarió en su país Besos Robados.

Actualmente es una de las protagonistas de la serie de Netflix Doc, que estelariza el colombiano Juan Pablo Medina y que se estrena en la plataforma la primera semana de marzo.

Sobre la vida sentimental de la actriz, se sabe que salió en el 2012 con Juancho Cardona, director audiovisual hermano del actor Manolo Cardona. EL romance habría durado cerca de un año.

Luego salió con Chad Campbell, con quien se casó. La pareja terminó hacia el 2021. Su siguiente relación fue con con el actor y modelo español Maxi Iglesias.

A comienzos del 2025, Cayo salió con el actor mexicano Sebastián Zurita, hijo del actor Humberto Zurita y la fallecida actriz Christian Bach.

De momento, ni Stephanie ni Alejandro han confirmado el comienzo del idilio.

Aquí más noticias que son tendencia

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí