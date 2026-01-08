Blessd se refirió a su polémica pelea con Feid: “No le tengo rencor”

En medio de los partidos de la Copa América 2024, Blessd y Feid se encontraron en el mismo escenario. Con la euforia del fútbol en el aire, se desató un fuerte altercado entre ellos que capturó la atención de todos y del que se ha hablado mucho en el mundo de la farándula en Colombia.

¿Qué pasó con Blessd y Feid?

A raíz de esa pelea, empezaron a surgir especulaciones sobre una posible rivalidad más profunda entre ellos. La falta de versiones oficiales en ese momento solo avivó la polémica, convirtiendo el incidente en un tema candente durante varias semanas. Mientras que algunos lo vieron como un simple intercambio de palabras típico del ambiente deportivo, otros lo interpretaron como una señal de distanciamiento entre las dos figuras del género urbano.

En una reciente conversación con Westcol, Blessd rompió el silencio y se refirió a ese episodio. “Sí hubo un problema, hubo una pelea, un inconveniente. Normal, dos hombres dándose puños… yo no me voy a poner a engañar a nadie. Sabe que fue lo chimba, estaba donde veíamos el partido y eso lo cerraron, donde eso no lo hubieran cerrado se hubiese filtrado por todos lados. Pero banano, a todo el mundo le esta yendo bien, todo el mundo está haciendo billete.”

Aunque no ahondó más en los detalles, aseguró que no hay un sentimiento negativo hacia él: “yo no le tengo rencor a nadie…normal. Son muchas cosas las que hay que hablar… yo estoy en lo mío, en mis cosas y ellos están igual. Es una etapa que se cerró”.

El artista también mencionó que en este momento está completamente concentrado en su carrera y en los nuevos proyectos musicales que está preparando, por lo que quedarse atrapado en una controversia del pasado.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Quién es Feid?

Feid, quien es conocido artísticamente como Ferxxo, se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del reguetón colombiano a nivel internacional. Su carrera sigue en ascenso, con numerosas colaboraciones a nivel global y una enorme base de seguidores. Este artista paisa se ha convertido en un referente del género, no solo por su música, sino también por su conexión con el público. Ambos artistas, aunque en diferentes momentos de sus carreras, representan generaciones y trayectorias distintas dentro de la industria. Esta diferencia en exposición y reconocimiento hizo que el altercado durante la Copa América 2024 llamara aún más la atención. Por eso, el episodio trascendió lo personal y se convirtió en un tema candente de conversación entre fanáticos, medios y redes sociales, amplificando cada gesto o palabra relacionada con lo ocurrido.